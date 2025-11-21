Российские военные отразили шесть атак ВСУ в Красноармейске

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" отразили шесть атак из Гришино по деблокированию окруженных в Красноармейске подразделений ВСУ, уничтожены до 50 военных, танк и БТР, сообщило в пятницу Минобороны РФ.