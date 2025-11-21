Рейтинг@Mail.ru
"Одна из самых масштабных операций". Разведчик раскрыл план атаки на Россию
21.11.2025
"Одна из самых масштабных операций". Разведчик раскрыл план атаки на Россию
Британские службы сейчас проводят крупную информационную операцию против России, сообщил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке
в мире, великобритания, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, скотт риттер, валерий герасимов, владимир путин
В мире, Великобритания, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Скотт Риттер, Валерий Герасимов, Владимир Путин
"Одна из самых масштабных операций". Разведчик раскрыл план атаки на Россию

Риттер: Британия сейчас проводит масштабную информационную операцию против РФ

Боевая работа расчета самоходного миномета 2С4 "Тюльпан"
Боевая работа расчета самоходного миномета 2С4 "Тюльпан". Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Британские службы сейчас проводят крупную информационную операцию против России, сообщил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"Европа в вопросе Украины сильно политизирована. Британцы сейчас проводят одну из самых масштабных операций информационной войны, цель которой удержать Украину в борьбе. Ключевой аспект этой операции — минимизировать успехи России и максимально подчеркнуть потенциал Украины к продолжению обороны, чтобы оправдать дальнейшие финансовые вливания Европы в Украину. Но европейские СМИ начинают постепенно, так сказать, признавать реальность", — сказал эксперт.
Накануне начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении города Купянска в Харьковской области. По данным Минобороны, российские военные также заняли населенный пункт Веселое в Запорожской области.
За сутки потери ВСУ составили порядка 1370 военнослужащих.
