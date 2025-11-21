https://ria.ru/20251121/svo-2056463996.html
"Одна из самых масштабных операций". Разведчик раскрыл план атаки на Россию
"Одна из самых масштабных операций". Разведчик раскрыл план атаки на Россию - РИА Новости, 21.11.2025
"Одна из самых масштабных операций". Разведчик раскрыл план атаки на Россию
Британские службы сейчас проводят крупную информационную операцию против России, сообщил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T00:41:00+03:00
2025-11-21T00:41:00+03:00
2025-11-21T00:44:00+03:00
в мире
великобритания
россия
украина
сша
вооруженные силы украины
скотт риттер
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037500191_0:302:2978:1977_1920x0_80_0_0_b81c832781527f5f60eb77ebafdcba90.jpg
https://ria.ru/20251120/ukraina-2056143530.html
https://ria.ru/20251119/arest-2055905949.html
великобритания
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037500191_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_b021f484b2e4027b605a973eb6872cbb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, скотт риттер, валерий герасимов, владимир путин
В мире, Великобритания, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Скотт Риттер, Валерий Герасимов, Владимир Путин
"Одна из самых масштабных операций". Разведчик раскрыл план атаки на Россию
Риттер: Британия сейчас проводит масштабную информационную операцию против РФ