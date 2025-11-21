Рейтинг@Mail.ru
09:22 21.11.2025
Дядя редактора URA.RU заявил на суде, что раскаивается в получении взятки
Дядя редактора URA.RU заявил на суде, что раскаивается в получении взятки
Дядя редактора URA.RU заявил на суде, что раскаивается в получении взятки

Свидетель по делу редактора URA.RU Аллаярова раскаялся в суде в получении взятки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Бывший начальник отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга Андрей Карпов, главный свидетель по делу обвиняемого в даче взятки редактора URA.RU Дениса Аллаярова, признал в суде факт получения взятки и заявил, что раскаивается, передает корреспондент РИА Новости из зала Верх-Исетского суда Екатеринбурга.
В пятницу в суде Екатеринбурга проходит очередное слушание по делу Аллаярова. На процесс пришел и сам Карпов, которого, судя по заявлениям защиты Аллаярова, ждали на первом слушании, но тогда он не появился из-за неявки в суд своего адвоката. На предыдущем заседании визит экс-правоохранителя анонсировала сама судья Юлия Меркулова.
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Дядя редактора URA.RU подтвердил, что передавал сводки за деньги
Вчера, 09:09
"Раскаиваюсь в этом", – сказал Карпов в суде.
Он уточнил, что его зарплата была порядка 60 тысяч рублей. На вопрос, почему он передавал сводки, ответил, что "не знает".
Суд арестовал Аллаярова 6 июня, в тот же день Карпова отправили под домашний арест. По данным следствия, редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в телефонном разговоре предложил своему дяде Андрею Карпову, бывшему на тот момент начальником отдела угрозыска отделения полиции №10 Екатеринбурга, вознаграждение за передачу оперативных криминальных сводок "для последующих публикаций на сайте информагентства", тот согласился, отмечали в прокуратуре региона.
На предыдущих заседаниях по делу Аллаярова – этот процесс стартовал 23 октября – главред URA.RU Диана Козлова уточняла суду, что издание "никогда не покупало и не будет покупать информацию", а корреспондент URA.RU Анна Салымская рассказала, что Аллаяров отдавал ей информацию о происшествиях за минувший период в форме списка в файле Word, но этот документ не содержал каких-либо отметок о секретности. Ранее на слушаниях по делу были допрошены коллеги Карпова, которые утверждали, что отправляли на почту правоохранителю суточные оперативные сводки, а с Аллаяровым знакомы они не были.
Андрей Карпов в суде - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Заседание по делу экс-полицейского о взятке от редактора URA.RU перенесли
5 ноября, 11:18
В свою очередь следствие добавляло, что с мая 2024 по март 2025 года за незаконное получение сводок Аллаяров передал Карпову взятку в 120 тысяч рублей как лично, так и путем зачисления на банковские карты экс-полицейского и членов его семьи, которыми тот пользовался. В издании URA.RU подчеркивали, что "взятками" следователи называют переводы Аллаярова своим родным бабушке и тете. Адвокат журналиста Светлана Герасимова также поясняла РИА Новости, что записи телефонного разговора, где ее подзащитный просит предоставить Карпова криминальные сводки, в уголовном деле нет, а показания по поводу просьбы редактора бывший правоохранитель "неоднократно менял".
В объединенной пресс-службе судов региона пояснили РИА Новости, что Карпов заключил досудебное соглашение и пошел на сделку со следствием. Процесс над ним стартовал в начале ноября в том же Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга.
Редактора оставили в СИЗО еще на полгода – до 13 апреля, а экс-полицейскому продлили домашний арест до 13 февраля 2026 года. Свою вину журналист не признает.
Денис Аллаяров - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Суд оставил в силе арест редактора URA.RU Аллаярова
10 ноября, 14:43
 
ПроисшествияЕкатеринбургUra.ru
 
 
