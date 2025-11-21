Судан рассчитывает на поддержку России в восстановлении страны

ЖЕНЕВА, 21 ноя – РИА Новости. Судан рассчитывает на помощь России в восстановлении страны, считает ее надежным партнером, заявил РИА Новости суданский постпред при ООН в Женеве Хассан Хамид Хассан.
"В рамках своего мандата мы очень тесно сотрудничаем с Россией, у нас хорошее взаимодействие с постпредом России, наши миссии сотрудничают. Мы безусловно ждем, что Россия будет участвовать в восстановлении и процессе реконструкции страны", - сказал он.
"Россия - это страна, у которой нет никаких колониальных интересов в Африке. Россия всегда придерживается принципов ООН. Россия - настоящий друг, настоящий партнер Судана. И здесь, в Женеве, я всегда готов поддержать Россию", - сказал постпред, отметив, что хотел бы завершить свою карьеру назначением в РФ.
Ранее посол РФ в Судане Андрей Черновол заявил РИА Новости, что экономическое взаимодействие России и Судана набирает обороты, несмотря на затянувшийся военный конфликт в этой африканской стране.
Он напомнил, что после двухлетнего перерыва в сентябре этого года в Москве прошло восьмое заседание межправительственной комиссии между Суданом и Россией по торгово-экономическому сотрудничеству, на котором было подписано два меморандума о сотрудничестве в области транспорта и межбанковского взаимодействия.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Суданский посол в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году. Вооруженные силы Судана 26 марта объявили о полном освобождении столицы страны Хартума от СБР. Повстанцы, в свою очередь, в первой половине апреля активизировали боевые действия на юге и западе государства, в особенности в регионах Дарфур и Кордофан, и 15 апреля рассказали о формировании собственного правительства на подконтрольных территориях. Обе стороны вооруженного конфликта обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей.