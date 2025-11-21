Судан рассчитывает на поддержку России в восстановлении страны

ЖЕНЕВА, 21 ноя – РИА Новости. Судан рассчитывает на помощь России в восстановлении страны, считает ее надежным партнером, заявил РИА Новости суданский постпред при ООН в Женеве Хассан Хамид Хассан.

Он напомнил, что после двухлетнего перерыва в сентябре этого года в Москве прошло восьмое заседание межправительственной комиссии между Суданом и Россией по торгово-экономическому сотрудничеству, на котором было подписано два меморандума о сотрудничестве в области транспорта и межбанковского взаимодействия.