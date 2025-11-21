Рейтинг@Mail.ru
Судан рассчитывает на поддержку России в восстановлении страны - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:55 21.11.2025 (обновлено: 06:56 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/sudan-2056493973.html
Судан рассчитывает на поддержку России в восстановлении страны
Судан рассчитывает на поддержку России в восстановлении страны - РИА Новости, 21.11.2025
Судан рассчитывает на поддержку России в восстановлении страны
Судан рассчитывает на помощь России в восстановлении страны, считает ее надежным партнером, заявил РИА Новости суданский постпред при ООН в Женеве Хассан Хамид... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T06:55:00+03:00
2025-11-21T06:56:00+03:00
в мире
россия
судан
женева (город)
андрей черновол
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867601496_0:247:3072:1975_1920x0_80_0_0_b9153c2337a4619bba3a17c91767ae3c.jpg
https://ria.ru/20251121/sudan-2056488899.html
https://ria.ru/20251116/rossija-2055318764.html
россия
судан
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867601496_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_9517def2825c2e53a6e03937eb21f375.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, судан, женева (город), андрей черновол, оон
В мире, Россия, Судан, Женева (город), Андрей Черновол, ООН
Судан рассчитывает на поддержку России в восстановлении страны

Постпред Хассан: Судан рассчитывает на помощь России в восстановлении страны

© AP Photo / Marwan AliДым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией
Дым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 21 ноя – РИА Новости. Судан рассчитывает на помощь России в восстановлении страны, считает ее надежным партнером, заявил РИА Новости суданский постпред при ООН в Женеве Хассан Хамид Хассан.
"В рамках своего мандата мы очень тесно сотрудничаем с Россией, у нас хорошее взаимодействие с постпредом России, наши миссии сотрудничают. Мы безусловно ждем, что Россия будет участвовать в восстановлении и процессе реконструкции страны", - сказал он.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Судан признателен России за поддержку, в том числе в СБ ООН
Вчера, 05:45
Дипломат выразил удовлетворение в связи с тем, что, несмотря на конфликт в Судане, удалось провести министерскую встречу с Россией в Москве, состоялся визит делегации на высоком уровне.
"Россия - это страна, у которой нет никаких колониальных интересов в Африке. Россия всегда придерживается принципов ООН. Россия - настоящий друг, настоящий партнер Судана. И здесь, в Женеве, я всегда готов поддержать Россию", - сказал постпред, отметив, что хотел бы завершить свою карьеру назначением в РФ.
Ранее посол РФ в Судане Андрей Черновол заявил РИА Новости, что экономическое взаимодействие России и Судана набирает обороты, несмотря на затянувшийся военный конфликт в этой африканской стране.
Он напомнил, что после двухлетнего перерыва в сентябре этого года в Москве прошло восьмое заседание межправительственной комиссии между Суданом и Россией по торгово-экономическому сотрудничеству, на котором было подписано два меморандума о сотрудничестве в области транспорта и межбанковского взаимодействия.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Суданский посол в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году. Вооруженные силы Судана 26 марта объявили о полном освобождении столицы страны Хартума от СБР. Повстанцы, в свою очередь, в первой половине апреля активизировали боевые действия на юге и западе государства, в особенности в регионах Дарфур и Кордофан, и 15 апреля рассказали о формировании собственного правительства на подконтрольных территориях. Обе стороны вооруженного конфликта обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей.
Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Замглавы МИД России и посол Судана обсудили ситуацию в республике
16 ноября, 17:38
 
В миреРоссияСуданЖенева (город)Андрей ЧерноволООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала