В Судане заявили о недофинансировании гуманитарных программ ООН

По информации ООН, в 2022 году экстренный план ООН для Украины был профинансирован почти на 90%. По состоянию на 1 октября 2025 года доноры покрыли около 70%.

Мятежники из Сил быстрого реагирования (СБР) объявили 26 октября о взятии под контроль штаба 6-й пехотной дивизии суданской армии, базирующейся в Эль-Фашере, после полутора лет беспрерывных боев за город, который являлся самым крупным опорным пунктом правительственных войск в Северном Дарфуре. Представитель регионального правительства Агад бен Кони в свою очередь заявил, что количество погибших в Эль-Фашере после перехода города под контроль СБР возросло до 2,2 тысячи человек.