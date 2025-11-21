Рейтинг@Mail.ru
04:40 21.11.2025
В Судане заявили о недофинансировании гуманитарных программ ООН
В Судане заявили о недофинансировании гуманитарных программ ООН
в мире
судан
украина
северный дарфур
оон
международный комитет красного креста (мккк)
в мире, судан, украина, северный дарфур, оон, международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Судан, Украина, Северный Дарфур, ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК)
В Судане заявили о недофинансировании всех гумпрограмм ООН, кроме украинской

ЖЕНЕВА, 21 ноя – РИА Новости. Все гуманитарные программы ООН сильно недофинансированы, кроме украинской, заявил РИА Новости постоянный представитель Судана при ООН в Женеве Хассан Хамид Хассан.
По словам постпреда, вопрос гуманитарной помощи политизирован и зачастую используется как предлог для вмешательства во внутренние дела стран. Он отметил, что на экстренной сессии Совета по правам человека ООН по ситуации в Эль-Фашере на прошлой неделе очень многие выступления касались гуманитарных нужд, однако в реальности большинство программ профинансированы лишь на 25%-30%.
Люди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
ООН сообщила об остром голоде в двух суданских городах
3 ноября, 21:16
"Мы услышали столько речей о гуманитарной помощи, в том числе от доноров, высокопоставленных европейских доноров. Они говорят о гуманитарной интервенции, но когда дело доходит до финансирования гуманитарного плана для Судана, созданного самой ООН, то на сегодняшний день он профинансирован лишь на 25%. Все гуманитарные планы крайне недофинансированы. Конечно, в других местах, как Украина, они не недофинансированы, нет", - сказал дипломат.
По информации ООН, в 2022 году экстренный план ООН для Украины был профинансирован почти на 90%. По состоянию на 1 октября 2025 года доноры покрыли около 70%.
В начале ноября ООН впервые сообщила о ситуации острого голода в городах Эль-Фашер (Северный Дарфур) и Кадугли (Южный Кордофан). Согласно принятой в ООН Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC), в двух суданских городах наблюдается максимальная, пятая фаза голода, которая, как ожидается, продлится минимум до января 2026 года.
Мятежники из Сил быстрого реагирования (СБР) объявили 26 октября о взятии под контроль штаба 6-й пехотной дивизии суданской армии, базирующейся в Эль-Фашере, после полутора лет беспрерывных боев за город, который являлся самым крупным опорным пунктом правительственных войск в Северном Дарфуре. Представитель регионального правительства Агад бен Кони в свою очередь заявил, что количество погибших в Эль-Фашере после перехода города под контроль СБР возросло до 2,2 тысячи человек.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) подчеркивал, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.
Обстановка в Судане - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Постпред Судана в ООН назвал гуманитарную помощь предлогом для давления
Вчера, 03:56
 
В миреСуданУкраинаСеверный ДарфурООНМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
