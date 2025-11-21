Рейтинг@Mail.ru
Постпред Судана в ООН назвал гуманитарную помощь предлогом для давления - РИА Новости, 21.11.2025
03:56 21.11.2025
Постпред Судана в ООН назвал гуманитарную помощь предлогом для давления
Постпред Судана в ООН назвал гуманитарную помощь предлогом для давления - РИА Новости, 21.11.2025
Постпред Судана в ООН назвал гуманитарную помощь предлогом для давления
Вопрос гуманитарной помощи Судану используется как предлог для давления и вмешательства во внутренние дела, заявил РИА Новости постоянный представитель страны... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T03:56:00+03:00
2025-11-21T03:56:00+03:00
в мире
судан
женева (город)
россия
андрей черновол
оон
международный комитет красного креста (мккк)
судан
женева (город)
россия
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
В мире, Судан, Женева (город), Россия, Андрей Черновол, ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК)
Постпред Судана в ООН назвал гуманитарную помощь предлогом для давления

Постпред Судана в ООН Хассан: вопрос гумпомощи используется для давления

© РИА НовостиОбстановка в Судане
Обстановка в Судане - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости
Обстановка в Судане. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 21 ноя – РИА Новости. Вопрос гуманитарной помощи Судану используется как предлог для давления и вмешательства во внутренние дела, заявил РИА Новости постоянный представитель страны при ООН в Женеве Хассан Хамид Хассан.
Ранее посол РФ в Судане Андрей Черновол заявил РИА Новости, что вопрос "дефицита продовольствия" и гуманитарного кризиса в стране - это безосновательный тезис, который "упорно навязывается теми, кто стремится найти гуманитарный повод для международного вмешательства во внутрисуданский конфликт".
"Это совершенно верно. Так называемые гуманитарные интервенции не имеют ничего общего с гуманитарной помощью. Они просто используют зонтик гуманитарной работы для того, чтобы оказывать давление в ряде стран, и для того, чтобы управлять своими каналами вмешательства во внутренние дела этих стран. Это именно то, что происходит сейчас в разных уголках мира", - сказал дипломат.
По его словам, это вмешательство означает, что "ряд стран хочет навязать определенный тип системы управления страной".
"Но они не смогут этого добиться, если они не поставят вас под колоссальное политическое давление и под давление в плане гуманитарной помощи и прав человека. Все это загоняет вас в угол", - сказал он.
При этом постпред отметил, что большинство программ гуманитарной помощи ООН профинансированы лишь на малую часть.
Согласно статистике Управления верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ), запрашиваемый бюджет гуманитарного плана для Судана на 2025 года составлял 4,2 миллиарда долларов. На сегодняшний день получено 1,39 миллиарда долларов, то есть лишь порядка 33%.
Мятежники из Сил быстрого реагирования (СБР) объявили 26 октября о взятии под контроль штаба 6-й пехотной дивизии суданской армии, базирующейся в Эль-Фашере, после полутора лет беспрерывных боев за город, который являлся самым крупным опорным пунктом правительственных войск в Северном Дарфуре. Представитель регионального правительства Агад бен Кони в свою очередь заявил, что количество погибших в Эль-Фашере после перехода города под контроль СБР возросло до 2,2 тысячи человек.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) подчеркивал, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.
В миреСуданЖенева (город)РоссияАндрей ЧерноволООНМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
