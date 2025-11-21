Постпред Судана в ООН назвал гуманитарную помощь предлогом для давления

ЖЕНЕВА, 21 ноя – РИА Новости. Вопрос гуманитарной помощи Судану используется как предлог для давления и вмешательства во внутренние дела, заявил РИА Новости постоянный представитель страны при ООН в Женеве Хассан Хамид Хассан.

Судане Ранее посол РФ Андрей Черновол заявил РИА Новости, что вопрос "дефицита продовольствия" и гуманитарного кризиса в стране - это безосновательный тезис, который "упорно навязывается теми, кто стремится найти гуманитарный повод для международного вмешательства во внутрисуданский конфликт".

"Это совершенно верно. Так называемые гуманитарные интервенции не имеют ничего общего с гуманитарной помощью. Они просто используют зонтик гуманитарной работы для того, чтобы оказывать давление в ряде стран, и для того, чтобы управлять своими каналами вмешательства во внутренние дела этих стран. Это именно то, что происходит сейчас в разных уголках мира", - сказал дипломат.

По его словам, это вмешательство означает, что "ряд стран хочет навязать определенный тип системы управления страной".

"Но они не смогут этого добиться, если они не поставят вас под колоссальное политическое давление и под давление в плане гуманитарной помощи и прав человека. Все это загоняет вас в угол", - сказал он.

При этом постпред отметил, что большинство программ гуманитарной помощи ООН профинансированы лишь на малую часть.

Согласно статистике Управления верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ), запрашиваемый бюджет гуманитарного плана для Судана на 2025 года составлял 4,2 миллиарда долларов. На сегодняшний день получено 1,39 миллиарда долларов, то есть лишь порядка 33%.

Мятежники из Сил быстрого реагирования (СБР) объявили 26 октября о взятии под контроль штаба 6-й пехотной дивизии суданской армии, базирующейся в Эль-Фашере, после полутора лет беспрерывных боев за город, который являлся самым крупным опорным пунктом правительственных войск в Северном Дарфуре . Представитель регионального правительства Агад бен Кони в свою очередь заявил, что количество погибших в Эль-Фашере после перехода города под контроль СБР возросло до 2,2 тысячи человек.