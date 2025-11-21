https://ria.ru/20251121/sud-2056724332.html
Суд заочно арестовал Фейгина* за незаконное пересечение границы
Суд заочно арестовал Фейгина* за незаконное пересечение границы - РИА Новости, 21.11.2025
Суд заочно арестовал Фейгина* за незаконное пересечение границы
Курский суд заочно арестовал экс-адвоката Марка Фейгина* за пересечение без разрешения границы РФ со стороны Украины в курском Суджанском районе, сообщили в... РИА Новости, 21.11.2025
Суд заочно арестовал Фейгина* за незаконное пересечение границы
КУРСК, 21 ноя - РИА Новости. Курский суд заочно арестовал экс-адвоката Марка Фейгина* за пересечение без разрешения границы РФ со стороны Украины в курском Суджанском районе, сообщили в пресс-службе судов по Курской области.
"Ленинским районным судом города Курска
рассмотрено ходатайство Пограничного управления ФСБ России
по Курской области
. Гражданин РФ Фейгин
Марк Захарович*, ранее судимый 16.07.2024 года за дискредитацию Вооруженных сил РФ, не позднее 29.11.2024, действуя в составе организованной группы, в районе МАПП "Суджа", двигаясь с Украины
пересекли Государственную границу РФ без надлежащего разрешения и проследовали вглубь территории Российской Федерации", - сообщили в Telegram-канале
объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.
Уточняется, что судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания Фейгина* на территории РФ или с момента его экстрадиции.
"Ему заочно предъявлено обвинение по статьи 322 части 3 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Судебный акт может быть обжалован", - говорится в сообщении суда.
Подразделения ВСУ
рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину
о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента