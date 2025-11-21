Рейтинг@Mail.ru
Суд заочно арестовал Фейгина* за незаконное пересечение границы - РИА Новости, 21.11.2025
23:07 21.11.2025
Суд заочно арестовал Фейгина* за незаконное пересечение границы
Суд заочно арестовал Фейгина* за незаконное пересечение границы
Курский суд заочно арестовал экс-адвоката Марка Фейгина* за пересечение без разрешения границы РФ со стороны Украины в курском Суджанском районе
происшествия
россия
курская область
марк фейгин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
курская область
2025
Новости
происшествия, россия, курская область, марк фейгин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Курская область, Марк Фейгин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Суд заочно арестовал Фейгина* за незаконное пересечение границы

В Курске суд заочно арестовал Фейгина за незаконное пересечение границы

КУРСК, 21 ноя - РИА Новости. Курский суд заочно арестовал экс-адвоката Марка Фейгина* за пересечение без разрешения границы РФ со стороны Украины в курском Суджанском районе, сообщили в пресс-службе судов по Курской области.
"Ленинским районным судом города Курска рассмотрено ходатайство Пограничного управления ФСБ России по Курской области. Гражданин РФ Фейгин Марк Захарович*, ранее судимый 16.07.2024 года за дискредитацию Вооруженных сил РФ, не позднее 29.11.2024, действуя в составе организованной группы, в районе МАПП "Суджа", двигаясь с Украины пересекли Государственную границу РФ без надлежащего разрешения и проследовали вглубь территории Российской Федерации", - сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Появились подробности о брате Фейгина*, проходящего по делу Пономарева*
20 февраля, 01:22
Уточняется, что судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания Фейгина* на территории РФ или с момента его экстрадиции.
"Ему заочно предъявлено обвинение по статьи 322 части 3 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Судебный акт может быть обжалован", - говорится в сообщении суда.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Скандально известный экс-адвокат Фейгин* получал деньги от Украины
13 октября 2024, 05:52
 
ПроисшествияРоссияКурская областьМарк ФейгинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
