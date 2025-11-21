https://ria.ru/20251121/sud-2056673182.html
Осужденной за убийство Картрайта Марине Кохал стало плохо в зале суда
Осужденной за убийство Картрайта Марине Кохал стало плохо в зале суда - РИА Новости, 21.11.2025
Осужденной за убийство Картрайта Марине Кохал стало плохо в зале суда
Осужденной на 12,5 лет за убийство мужа-рэпера Картрайта (Александр Юшко) Марине Кохал стало плохо во время оглашения приговора, ей вызывали скорую помощь,... РИА Новости, 21.11.2025
Осужденной за убийство Картрайта Марине Кохал стало плохо в зале суда
Осужденной за убийство мужа-рэпера Картрайта стало плохо во время приговора