В Башкирии золотодобытчик получил срок за крупный ущерб природе

Кроме того, в мае 2023 года учредитель компании предложил сотруднику правоохранительных органов взятку в размере 200 тысяч рублей за содействие в прекращении уголовного дела. О незаконном предложении мужчина сообщил вышестоящему руководству. Подсудимый был задержан в момент передачи денежных средств, сообщает прокуратура региона.

"Суд приговорил учредителя компании к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с разработкой и добычей полезных ископаемых, на 2 года со штрафом в 10-кратном размере суммы взятки. Двоим подсудимым назначено наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с разработкой и добычей полезных ископаемых, на 2 года каждому, еще одному – 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с разработкой и добычей полезных ископаемых, на 1 год", - сообщили в надзорном ведомстве.