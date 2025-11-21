В Башкирии золотодобытчик получил срок за крупный ущерб природе

УФА, 21 ноя - РИА Новости. Учредитель золотодобывающей компании в Башкирии получил девять лет колонии по делу о повреждении почвы, ущерб окружающей среде превысил 68 миллиардов рублей, сообщает региональная прокуратура.
"Кировский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении учредителя и троих бывших руководителей ООО "Графское". В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), пункту "б" части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере)",- говорится в сообщении.
Отмечается, что поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки.
В суде установлено, что с июля 2019 года по октябрь 2020 года организация незаконно вела деятельность по добыче полезных ископаемых на территории месторождения рассыпного золота в пределах Султановской группы россыпей в Баймакском районе на землях сельскохозяйственного назначения, в том числе за пределами уточненного горного отвода.
"При производстве работ был поврежден плодородный слой почвы на площади более 40 гектаров. Сумма причиненного окружающей среде ущерба превысила 68 миллиардов рублей", - говорится в релизе.
Кроме того, в мае 2023 года учредитель компании предложил сотруднику правоохранительных органов взятку в размере 200 тысяч рублей за содействие в прекращении уголовного дела. О незаконном предложении мужчина сообщил вышестоящему руководству. Подсудимый был задержан в момент передачи денежных средств, сообщает прокуратура региона.
"Суд приговорил учредителя компании к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с разработкой и добычей полезных ископаемых, на 2 года со штрафом в 10-кратном размере суммы взятки. Двоим подсудимым назначено наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с разработкой и добычей полезных ископаемых, на 2 года каждому, еще одному – 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с разработкой и добычей полезных ископаемых, на 1 год", - сообщили в надзорном ведомстве.