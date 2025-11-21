Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии золотодобытчик получил срок за крупный ущерб природе - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 21.11.2025 (обновлено: 18:26 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/sud-2056627574.html
В Башкирии золотодобытчик получил срок за крупный ущерб природе
В Башкирии золотодобытчик получил срок за крупный ущерб природе - РИА Новости, 21.11.2025
В Башкирии золотодобытчик получил срок за крупный ущерб природе
Учредитель золотодобывающей компании в Башкирии получил девять лет колонии по делу о повреждении почвы, ущерб окружающей среде превысил 68 миллиардов рублей,... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T16:02:00+03:00
2025-11-21T18:26:00+03:00
происшествия
россия
уфа
баймакский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056685224_30:0:1100:602_1920x0_80_0_0_4f7eb3646dd7234cc0e1d05d528133e1.jpg
https://ria.ru/20251120/brakoner-2056430343.html
https://ria.ru/20251106/krazha-2053128114.html
россия
уфа
баймакский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056685224_210:0:1013:602_1920x0_80_0_0_0dc915cc3e0ec5fc38f606a22a811648.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, уфа, баймакский район
Происшествия, Россия, Уфа, Баймакский район
В Башкирии золотодобытчик получил срок за крупный ущерб природе

В Башкирии золотодобытчик получил 9 лет колонии за ущерб природе на 68 млрд руб

© Прокуратура Республики БашкортостанВ Уфе оглашен приговор по уголовному делу о деградации почвы
В Уфе оглашен приговор по уголовному делу о деградации почвы - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Прокуратура Республики Башкортостан
В Уфе оглашен приговор по уголовному делу о деградации почвы
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 21 ноя - РИА Новости. Учредитель золотодобывающей компании в Башкирии получил девять лет колонии по делу о повреждении почвы, ущерб окружающей среде превысил 68 миллиардов рублей, сообщает региональная прокуратура.
"Кировский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении учредителя и троих бывших руководителей ООО "Графское". В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), пункту "б" части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере)",- говорится в сообщении.
Полицейский на улице - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Ростовская полиция поймала браконьера, причинившего ущерб на миллион рублей
20 ноября, 20:45
Отмечается, что поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки.
В суде установлено, что с июля 2019 года по октябрь 2020 года организация незаконно вела деятельность по добыче полезных ископаемых на территории месторождения рассыпного золота в пределах Султановской группы россыпей в Баймакском районе на землях сельскохозяйственного назначения, в том числе за пределами уточненного горного отвода.
"При производстве работ был поврежден плодородный слой почвы на площади более 40 гектаров. Сумма причиненного окружающей среде ущерба превысила 68 миллиардов рублей", - говорится в релизе.
Кроме того, в мае 2023 года учредитель компании предложил сотруднику правоохранительных органов взятку в размере 200 тысяч рублей за содействие в прекращении уголовного дела. О незаконном предложении мужчина сообщил вышестоящему руководству. Подсудимый был задержан в момент передачи денежных средств, сообщает прокуратура региона.
"Суд приговорил учредителя компании к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с разработкой и добычей полезных ископаемых, на 2 года со штрафом в 10-кратном размере суммы взятки. Двоим подсудимым назначено наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с разработкой и добычей полезных ископаемых, на 2 года каждому, еще одному – 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с разработкой и добычей полезных ископаемых, на 1 год", - сообщили в надзорном ведомстве.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
СК завершил расследование дела о краже полезных ископаемых под Красноярском
6 ноября, 09:30
 
ПроисшествияРоссияУфаБаймакский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала