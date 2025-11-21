Рейтинг@Mail.ru
Судебное заседание по делу редактора URA.RU перенесли на 27 ноября - РИА Новости, 21.11.2025
15:53 21.11.2025
Судебное заседание по делу редактора URA.RU перенесли на 27 ноября
Судебное заседание по делу редактора URA.RU перенесли на 27 ноября - РИА Новости, 21.11.2025
Судебное заседание по делу редактора URA.RU перенесли на 27 ноября
Судебное заседание по делу свердловского редактора издания URA.RU Дениса Аллаярова, которого обвиняют в даче взятки за оперативные сводки, перенесено на 27... РИА Новости, 21.11.2025
происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
Судебное заседание по делу редактора URA.RU перенесли на 27 ноября

Суд перенес заседание по делу редактора URA.RU Аллаярова на 27 ноября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Судебное заседание по делу свердловского редактора издания URA.RU Дениса Аллаярова, которого обвиняют в даче взятки за оперативные сводки, перенесено на 27 ноября, передает корреспондент РИА Новости из Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.
"Перенести заседание на 27 ноября 15.30", - сказала судья.
Суд - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Дядя редактора URA.RU заявил на суде, что раскаивается в получении взятки
Вчера, 09:22
В ходе прошедшего заседания судом был опрошен дядя Аллаярова - бывший начальник отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга Андрей Карпов, являющийся главным свидетелем по делу, а также были зачитаны его предыдущие показания.
В суде Карпов подтвердил, что передавал Аллаярову сводки, и сообщил, что раскаивается в содеянном, а также подтвердил данные им ранее показания. Из его предыдущих показаний, оглашенных судьей по просьбе защиты, выяснилось, что передавая сводки, он помогал племяннику в продвижении по карьерной лестнице и получал за это денежное вознаграждение, так как нуждался в деньгах.
Кроме того, в показаниях Карпова отмечается, что не все денежные переводы являлись взятками. Некоторые касались семейных дел или возвращения долгов. Деньги переводились в том числе на карты, оформленные на членов семьи, однако распоряжался ими Карпов, следует из его показаний.
При этом защита Аллаярова отметила, что в ходе опроса Карпов не смог внятно пояснить, какие именно из переводов являлись взяткой, а какие нет.
По версии следствия, с мая 2024 года по март 2025 года за незаконное получение сводок Аллаяров передавал Карпову взятки суммарно на 120 тысяч рублей как лично, так и путем зачисления на банковские карты экс-полицейского и членов его семьи, которыми тот пользовался. В издании URA.RU подчеркивали, что "взятками" следователи называют переводы Аллаярова своим родным бабушке и тете.
Не признающий вину Аллаяров находится в СИЗО. Пошедший на сделку со следствием и заключивший досудебное соглашение Карпов – под домашним арестом, процесс над ним стартовал в начале ноября в том же Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга.
Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в суде - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Дядя редактора URA.RU рассказал, получал ли деньги от других СМИ
Вчера, 09:58
 
