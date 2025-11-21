Судебное заседание по делу редактора URA.RU перенесли на 27 ноября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Судебное заседание по делу свердловского редактора издания URA.RU Дениса Аллаярова, которого обвиняют в даче взятки за оперативные сводки, перенесено на 27 ноября, передает корреспондент РИА Новости из Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.

"Перенести заседание на 27 ноября 15.30", - сказала судья.

В ходе прошедшего заседания судом был опрошен дядя Аллаярова - бывший начальник отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга Андрей Карпов, являющийся главным свидетелем по делу, а также были зачитаны его предыдущие показания.

В суде Карпов подтвердил, что передавал Аллаярову сводки, и сообщил, что раскаивается в содеянном, а также подтвердил данные им ранее показания. Из его предыдущих показаний, оглашенных судьей по просьбе защиты, выяснилось, что передавая сводки, он помогал племяннику в продвижении по карьерной лестнице и получал за это денежное вознаграждение, так как нуждался в деньгах.

Кроме того, в показаниях Карпова отмечается, что не все денежные переводы являлись взятками. Некоторые касались семейных дел или возвращения долгов. Деньги переводились в том числе на карты, оформленные на членов семьи, однако распоряжался ими Карпов, следует из его показаний.

При этом защита Аллаярова отметила, что в ходе опроса Карпов не смог внятно пояснить, какие именно из переводов являлись взяткой, а какие нет.

По версии следствия, с мая 2024 года по март 2025 года за незаконное получение сводок Аллаяров передавал Карпову взятки суммарно на 120 тысяч рублей как лично, так и путем зачисления на банковские карты экс-полицейского и членов его семьи, которыми тот пользовался. В издании URA.RU подчеркивали, что "взятками" следователи называют переводы Аллаярова своим родным бабушке и тете.