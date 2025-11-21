Рейтинг@Mail.ru
Жительницу Подмосковья осудили за распространение фейков об армии - РИА Новости, 21.11.2025
15:19 21.11.2025
Жительницу Подмосковья осудили за распространение фейков об армии
Жительницу Подмосковья осудили за распространение фейков об армии
происшествия, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия
Жительницу Подмосковья осудили за распространение фейков об армии

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Видновский городской суд Подмосковья приговорил к семи годам женщину по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ в деревенском чате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Как установил суд, она разместила в публичном чате жителей деревни Сапроново заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции.
"Судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - рассказали в пресс-службе.
Женщине также на три года запретили администрировать сайты.
Статуя богини правосудия (Фемида) в здании суда - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Жителя Калининграда осудили за фейки о российской армии
31 октября, 18:46
 
