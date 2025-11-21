https://ria.ru/20251121/sud-2056613923.html
Жительницу Подмосковья осудили за распространение фейков об армии
Жительницу Подмосковья осудили за распространение фейков об армии - РИА Новости, 21.11.2025
Жительницу Подмосковья осудили за распространение фейков об армии
Видновский городской суд Подмосковья приговорил к семи годам женщину по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ в деревенском чате, сообщили РИА... РИА Новости, 21.11.2025
РИА Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148365/83/1483658383_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_877d31fd66f9d5a8b2e8b5c8a7246cef.jpg
Жительницу Подмосковья осудили за распространение фейков об армии
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Видновский городской суд Подмосковья приговорил к семи годам женщину по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ в деревенском чате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Как установил суд, она разместила в публичном чате жителей деревни Сапроново заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции.
"Судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - рассказали в пресс-службе.
Женщине также на три года запретили администрировать сайты.