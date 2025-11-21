Жительницу Подмосковья осудили за распространение фейков об армии

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Видновский городской суд Подмосковья приговорил к семи годам женщину по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ в деревенском чате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Как установил суд, она разместила в публичном чате жителей деревни Сапроново заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции.

"Судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - рассказали в пресс-службе.