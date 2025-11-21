Рейтинг@Mail.ru
Командиру ВСУ, руководившему атаками на Крым, заочно вынесут приговор - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/sud-2056610924.html
Командиру ВСУ, руководившему атаками на Крым, заочно вынесут приговор
Командиру ВСУ, руководившему атаками на Крым, заочно вынесут приговор - РИА Новости, 21.11.2025
Командиру ВСУ, руководившему атаками на Крым, заочно вынесут приговор
Командира ВСУ, руководившего атаками на инфраструктуру Крыма, в результате которых погибли люди, заочно будут судить в Южном окружном военном суде, сообщает... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T15:07:00+03:00
2025-11-21T15:07:00+03:00
происшествия
республика крым
россия
вооруженные силы украины
главная военная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50024/77/500247774_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_ff4c476774f3e8cd5f92c70c7688fa5b.jpg
https://ria.ru/20251111/dnr-2054128377.html
https://ria.ru/20251120/sud-2056392908.html
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50024/77/500247774_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_a1b37f3b2fca607556a0b7866e5af72b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика крым, россия, вооруженные силы украины, главная военная прокуратура
Происшествия, Республика Крым, Россия, Вооруженные силы Украины, Главная военная прокуратура
Командиру ВСУ, руководившему атаками на Крым, заочно вынесут приговор

Военная прокуратура заочно осудит руководившего атаками на Крым командира ВСУ

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Командира ВСУ, руководившего атаками на инфраструктуру Крыма, в результате которых погибли люди, заочно будут судить в Южном окружном военном суде, сообщает Главная военная прокуратура РФ.
"В военной прокуратуре Черноморского флота утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира 385 отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения капитана 1 ранга Александра Щепцова, который обвиняется по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация террористического акта, совершенного в составе организованной группы и повлекшего значительный ущерб)", - говорится в сообщении.
Правосудие - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В ДНР заочно осудили командира ВСУ за приказ о расстреле военнопленных
11 ноября, 11:25
По версии следствия, в декабре 2024 года и в мае этого года Щепцов с привлечением подчиненных военнослужащих и применением безэкипажных катеров, вооруженных управляемыми ракетами, наносил удары в Крыму по местам расположения российских воздушных судов и военнослужащих, не принимающих участия в СВО. В результате этих атак погибли люди, был причинен значительный ущерб.
Щепцов объявлен в межгосударственный розыск и заочно арестован.
Уточняется, что уголовное дело будет направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Командира ВСУ заочно осудили за атаки БПЛА на Белгородскую область
20 ноября, 18:09
 
ПроисшествияРеспублика КрымРоссияВооруженные силы УкраиныГлавная военная прокуратура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала