Командиру ВСУ, руководившему атаками на Крым, заочно вынесут приговор

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Командира ВСУ, руководившего атаками на инфраструктуру Крыма, в результате которых погибли люди, заочно будут судить в Южном окружном военном суде, сообщает Главная военная прокуратура РФ.
"В военной прокуратуре Черноморского флота утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира 385 отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения капитана 1 ранга Александра Щепцова, который обвиняется по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация террористического акта, совершенного в составе организованной группы и повлекшего значительный ущерб)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в декабре 2024 года и в мае этого года Щепцов с привлечением подчиненных военнослужащих и применением безэкипажных катеров, вооруженных управляемыми ракетами, наносил удары в Крыму по местам расположения российских воздушных судов и военнослужащих, не принимающих участия в СВО. В результате этих атак погибли люди, был причинен значительный ущерб.
Щепцов объявлен в межгосударственный розыск и заочно арестован.
Уточняется, что уголовное дело будет направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.