Жительница Ростовской области получила 12 лет колонии за госизмену

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Ростовский областной суд приговорил жительницу города Донецка в Ростовской области, передававшую Украине сведения о Минобороны РФ, к 12 годам колонии общего режима за госизмену, сообщила пресс-служба УФСБ РФ по региону.