Жительница Ростовской области получила 12 лет колонии за госизмену
15:04 21.11.2025 (обновлено: 15:05 21.11.2025)
Жительница Ростовской области получила 12 лет колонии за госизмену
Жительница Ростовской области получила 12 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 21.11.2025
Жительница Ростовской области получила 12 лет колонии за госизмену
Ростовский областной суд приговорил жительницу города Донецка в Ростовской области, передававшую Украине сведения о Минобороны РФ, к 12 годам колонии общего... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T15:04:00+03:00
2025-11-21T15:05:00+03:00
происшествия
россия
ростовская область
донецк
ростовский областной суд
россия
ростовская область
донецк
происшествия, россия, ростовская область, донецк, ростовский областной суд
Происшествия, Россия, Ростовская область, Донецк, Ростовский областной суд
Жительница Ростовской области получила 12 лет колонии за госизмену

Жительницу Ростовской области приговорили к 12 годам колонии за госизмену

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Ростовский областной суд приговорил жительницу города Донецка в Ростовской области, передававшую Украине сведения о Минобороны РФ, к 12 годам колонии общего режима за госизмену, сообщила пресс-служба УФСБ РФ по региону.
"На основании материалов УФСБ России по Ростовской области вынесен обвинительный приговор жительнице города Донецка Ростовской области, причастной к сбору и передаче сведений о местонахождении подразделений министерства обороны Российской Федерации украинской стороне. Ей назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
ПроисшествияРоссияРостовская областьДонецкРостовский областной суд
 
 
Обсуждения
