Жительница Ростовской области получила 12 лет колонии за госизмену

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Ростовский областной суд приговорил жительницу города Донецка в Ростовской области, передававшую Украине сведения о Минобороны РФ, к 12 годам колонии общего режима за госизмену, сообщила пресс-служба УФСБ РФ по региону.
"На основании материалов УФСБ России по Ростовской области вынесен обвинительный приговор жительнице города Донецка Ростовской области, причастной к сбору и передаче сведений о местонахождении подразделений министерства обороны Российской Федерации украинской стороне. Ей назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Оперативники установили, что 36-летняя женщина передала представителям главного управления разведки минобороны Украины данные о дислокации российских военных на территории Республики Крым.
"Полученные от фигурантки сведения могли быть использованы противником для нанесения ущерба безопасности Российской Федерации", - отметили в ведомстве.
Ростовский областной суд признал фигурантку виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России (государственная измена), приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Ростовской области.
