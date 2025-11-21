В Ростовской области суд изъял собственность у экс-главы межрайонной ИФНС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Суд в Ростовской области изъял в пользу государства собственность на сумму более 100 миллионов рублей у экс-начальника межрайонной ИФНС и его близких, купленную на неподтвержденные доходы, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.