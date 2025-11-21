https://ria.ru/20251121/sud-2056586207.html
В Ростовской области суд изъял собственность у экс-главы межрайонной ИФНС
В Ростовской области суд изъял собственность у экс-главы межрайонной ИФНС - РИА Новости, 21.11.2025
В Ростовской области суд изъял собственность у экс-главы межрайонной ИФНС
Суд в Ростовской области изъял в пользу государства собственность на сумму более 100 миллионов рублей у экс-начальника межрайонной ИФНС и его близких, купленную РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T14:10:00+03:00
2025-11-21T14:10:00+03:00
2025-11-21T14:10:00+03:00
происшествия
ростовская область
ростов-на-дону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg
https://ria.ru/20251119/sud-2056153577.html
https://ria.ru/20251114/imuschestvo-2055059579.html
ростовская область
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_fb3942cea9017ac1fb63c4a1bd49abc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, ростов-на-дону
Происшествия, Ростовская область, Ростов-на-Дону
В Ростовской области суд изъял собственность у экс-главы межрайонной ИФНС
В Ростовской области у экс-главы межрайонной ИФНС и его близких изъяли имущество
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Суд в Ростовской области изъял в пользу государства собственность на сумму более 100 миллионов рублей у экс-начальника межрайонной ИФНС и его близких, купленную на неподтвержденные доходы, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Как следует из релиза, прокуратура Кировского района
города Ростова-на-Дону
провела проверку соблюдения бывшим начальником межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 25 установленных антикоррупционным законодательством ограничений и запретов.
Проверяющие установили, что близкие родственники и супруга экс-налоговика купили в собственность жилые помещения, машино-места и земельные участки в Ростовской области
общей стоимостью более 100 миллионов рублей. При этом доказательств их приобретения на законные доходы у них не оказалось, отметили в ведомстве.
"Прокуратурой направлено в суд исковое заявление об обращении указанного имущества в доход Российской Федерации. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства", - говорится в сообщении.
Законность вынесенного решения подтверждена решениями судов вышестоящих инстанций, исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры, уточнили в ведомстве.