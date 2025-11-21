Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области суд изъял собственность у экс-главы межрайонной ИФНС - РИА Новости, 21.11.2025
14:10 21.11.2025
В Ростовской области суд изъял собственность у экс-главы межрайонной ИФНС
Суд в Ростовской области изъял в пользу государства собственность на сумму более 100 миллионов рублей у экс-начальника межрайонной ИФНС и его близких, купленную
В Ростовской области суд изъял собственность у экс-главы межрайонной ИФНС

В Ростовской области у экс-главы межрайонной ИФНС и его близких изъяли имущество

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Суд в Ростовской области изъял в пользу государства собственность на сумму более 100 миллионов рублей у экс-начальника межрайонной ИФНС и его близких, купленную на неподтвержденные доходы, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Как следует из релиза, прокуратура Кировского района города Ростова-на-Дону провела проверку соблюдения бывшим начальником межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 25 установленных антикоррупционным законодательством ограничений и запретов.
Проверяющие установили, что близкие родственники и супруга экс-налоговика купили в собственность жилые помещения, машино-места и земельные участки в Ростовской области общей стоимостью более 100 миллионов рублей. При этом доказательств их приобретения на законные доходы у них не оказалось, отметили в ведомстве.
"Прокуратурой направлено в суд исковое заявление об обращении указанного имущества в доход Российской Федерации. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства", - говорится в сообщении.
Законность вынесенного решения подтверждена решениями судов вышестоящих инстанций, исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры, уточнили в ведомстве.
Заголовок открываемого материала