Суд продлил арест жителя Подмосковья, обвиняемого в убийстве девушек

© ГСУ СК России по Московской области Житель Богородского округа, обвиняемый в убийстве двух девушек

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Срок ареста жителя Богородского округа Подмосковья, обвиняемого в убийстве, изнасиловании и склонении к употреблению наркотиков, установлен до января, сообщили РИА Новости в суде.

"Срок ареста установлен до января", - сказали в суде.

Обвиняемый Дмитрий Артамошин, как говорится в имеющихся в распоряжении РИА Новости материалах суда, был арестован 10 ноября, прежде чем вынести решение о мере пресечения, суд продлил ему срок задержания на 72 часа.

РФ Старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий в четверг рассказала, что житель Подмосковья задержан по обвинению в убийстве, изнасиловании и склонении к употреблению наркотиков. Четыре девушки стали потерпевшими, при этом две из них пропали.

По данным следствия, не так давно в больницу в Волгоградской области поступила девушка. Она рассказала, что сбежала из дома мужчины, который применял к ней насилие и заставлял употреблять наркотики. Кроме того, следствие выяснило, что мужчина искал женщин на одном из интернет-сервисов для размещения объявлений, подбирая няню для ребенка. Помимо этого, установлено, что мужчина избивал и насиловал свою супругу, а также заставлял ее употреблять наркотики.

Также, по данным следствия, в ноябре в правоохранительные органы обратились мать 19-летней девушки из Королева и сестра 25-летней москвички с заявлениями о безвестном исчезновении родных. Как установило следствие, последним местом жительства обеих был дом мужчины в Подмосковье. Где девушки сейчас - неизвестно.