Жителя Пензы осудили за интимную переписку с девочкой
13:40 21.11.2025 (обновлено: 14:10 21.11.2025)
Жителя Пензы осудили за интимную переписку с девочкой
Железнодорожный районный суд Пензы отправил в колонию 18-летнего местного жителя по обвинению в сексуальном преступлении в отношении маленькой девочки, которой... РИА Новости, 21.11.2025
происшествия, россия, пенза
Происшествия, Россия, Пенза
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
САРАТОВ, 21 ноя - РИА Новости. Железнодорожный районный суд Пензы отправил в колонию 18-летнего местного жителя по обвинению в сексуальном преступлении в отношении маленькой девочки, которой он обещал заплатить виртуальной денежной валютой, сообщает пресс-служба суда.
"Подсудимый Б. 09.07.2024, находясь в квартире по месту своего проживания, с целью удовлетворения своих половых потребностей, умышленно, посягая на общественную нравственность, препятствуя нормальному физическому и нравственному развитию малолетней Т., в ходе личной переписки с последней, требовал от Т. выполнения выдуманных им заданий, используя манипуляционные техники, совершал иные действия сексуального характера в отношении потерпевшей, которая не достигла девятилетнего возраста", - рассказали в суде фабулу дела.
Там же добавили, что осужденный переписывался с несовершеннолетней на интимные темы и заставлял её выполнять задания сексуального характера, записывать их на видео и отправлять ему за денежное вознаграждение в виде виртуальной денежной валюты "Робаксы" в игровой онлайн-платформе Roblox .
В пресс-службе суда уточнили РИА Новости, что приговор был вынесен по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Ответственность по данной статье предполагает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, однако суд учел смягчающие обстоятельства. В частности, отсутствие судимостей, несовершеннолетний возраст на момент совершения преступления, положительные характеристики по месту жительства и учебы, а также явку с повинной, полное признание вины и раскаяние.
"Суд признал Б. виновным в совершении преступления, и с применением статьи 64 УК РФ назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Б. изменена на заключение под стражу, взят под стражу в зале суда", - уточнили в пресс-службе инстанции приговор, вступивший в законную силу.
Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск представителя девочки о компенсации морального вреда, постановив выплатить 350 тысяч рублей.
Заголовок открываемого материала