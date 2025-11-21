Суд не сразу арестовал жителя Подмосковья, обвиняемого в убийстве

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Ногинский суд Московской области не сразу арестовал жителя Подмосковья, обвиняемого в убийстве, изнасиловании и склонении к употреблению наркотиков, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Следствие обратилось с ходатайством об аресте Дмитрия Артамошина 8 ноября, но суд сначала продлил ему срок задержания на 72 часа. Решение об избрании меры пресечения суд вынес 10 ноября", - говорится в материалах.
С момента задержания у следствия есть 48 часов, чтобы получить решение суда об аресте. Но если не все документы собраны или нужно дополнительное время для процессуальных действий, суд может продлить срок задержания еще на 72 часа.
Старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий в четверг рассказала, что житель Подмосковья задержан по обвинению в убийстве, изнасиловании и склонении к употреблению наркотиков. Четыре девушки стали потерпевшими, при этом две из них пропали.
По данным следствия, не так давно в больницу в Волгоградской области поступила девушка. Она рассказала, что сбежала из дома мужчины, который применял к ней насилие и заставлял употреблять наркотики. Кроме того, следствие выяснило, что мужчина искал женщин на одном из интернет-сервисов для размещения объявлений, подбирая няню для ребенка. Помимо этого, установлено, что мужчина избивал и насиловал свою супругу, а также заставлял ее употреблять наркотики.
Также, по данным следствия, в ноябре в правоохранительные органы обратились мать 19-летней девушки из Королева и сестра 25-летней москвички с заявлениями о безвестном исчезновении родных. Как установило следствие, последним местом жительства обеих был дом мужчины в Подмосковье. Где девушки сейчас - неизвестно.