Суд не сразу арестовал жителя Подмосковья, обвиняемого в убийстве

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Ногинский суд Московской области не сразу арестовал жителя Подмосковья, обвиняемого в убийстве, изнасиловании и склонении к употреблению наркотиков, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Следствие обратилось с ходатайством об аресте Дмитрия Артамошина 8 ноября, но суд сначала продлил ему срок задержания на 72 часа. Решение об избрании меры пресечения суд вынес 10 ноября", - говорится в материалах.

С момента задержания у следствия есть 48 часов, чтобы получить решение суда об аресте. Но если не все документы собраны или нужно дополнительное время для процессуальных действий, суд может продлить срок задержания еще на 72 часа.