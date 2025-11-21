В Белгороде будут судить сообщницу моряков, осужденных в Кабо-Верде

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Сообщницу российских моряков, приговоренных в 2020 году в Кабо-Верде к длительным срокам за контрабанду наркотиков, будут судить в Белгороде за участие в перевозке 8,7 тонны кокаина, информирует Генеральная прокуратура РФ.
"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летней Оксаны Зубаревой. Она обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере)... Уголовное дело направлено в Белгородский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в ноябре-декабре 2018 года жительница Белгородской области Зубарева и гражданин Испании, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовали в составе международной преступной группы наркоторговцев. В России они подобрали и наняли экипаж грузового судна Eser. Это им было необходимо для следования под панамским флагом из Панамы в Марокко и участия в наркотрафике.
По указанию обвиняемой, координирующей из Белгородской области действия соучастников, судно сменило курс в открытом море. У острова Ла-Тортуга в Венесуэле экипаж принял на борт от неустановленных лиц 8,7 тонны кокаина, после чего судно направилось в порт назначения.
Однако из-за смерти одного из находящихся на борту судно с кокаином было вынуждено зайти в порт Прая на Кабо-Верде, где в конце января 2019 года вместе с членами экипажа было задержано местной полицией. В 2020 году судом округа Праи соучастники во главе с капитаном были осуждены за незаконный оборот наркотиков. Расследование в отношении иностранных соучастников подсудимой продолжается.
В 2020 году депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер, координирующий взаимодействие адвоката моряков и их семей, сообщил, что суд Кабо-Верде признал 11 российских моряков виновными в транспортировке наркотиков и приговорил их к срокам тюремного заключения от 10 до 12 лет. Их судили за "контрабанду наркотиков между странами" и за участие в "преступном сообществе". Обвинение требовало приговорить 75-летнего капитана судна к 18 годам лишения свободы.
Судно Eser под флагом Панамы, следовавшее из этой страны в Танжер (Марокко), было задержано, когда сделало вынужденную остановку в порту Прая после смерти одного из членов экипажа. По заявлению полиции Кабо-Верде, после проверки судна было конфисковано 9,57 тонны тюков с кокаином. Были задержаны 12 россиян - 11 моряков и капитан, позже один из моряков скончался в предварительном заключении.