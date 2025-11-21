В Белгороде будут судить сообщницу моряков, осужденных в Кабо-Верде

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Сообщницу российских моряков, приговоренных в 2020 году в Кабо-Верде к длительным срокам за контрабанду наркотиков, будут судить в Белгороде за участие в перевозке 8,7 тонны кокаина, информирует Генеральная прокуратура РФ.