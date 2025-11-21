Защита экс-мэра Красноярска просила отменить арест

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Адвокат бывшего главы Красноярска Владислава Логинова, арестованного по делу о взятках, просил отпустить его подзащитного из СИЗО из-за положительных характеристик о его работе на посту мэра, говорится в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости.

"Обладает прочными семейными связями: состоит в браке, воспитывает двух несовершеннолетних детей, является мэром Красноярска , где характеризовался положительно, что подтверждается отзывами с места работы и характеристиками. Просит… избрать Логинову … меру пресечения в виде домашнего ареста", - приводится в документах позиция защиты.

Тем не менее, суд оставил Логинова в СИЗО.

"Совокупность установленных обстоятельств обоснованно расценивается как содержащая крайне высокий риск неблагонадежного поведения обвиняемого на данном этапе расследования, который может воспрепятствовать интересам правосудия", - указывал суд, сообщается в материалах.

По версии следствия, в 2018-2024 годах Логинов получил от гендиректора коммерческой организации более 180 миллионов рублей как деньгами, так и в виде оплаты строительства бани на его участке. Взятка предназначалась за обеспечение победы фирмы в конкурсах МКУ Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорог.

Басманный суд Москвы 10 июня поместил Логинова под стражу, потом арест продлили. В сентябре депутаты горсовета Красноярска приняли отставку мэра по собственному желанию.

Как отмечалось в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, Логинов "активно взаимодействует со следствием".