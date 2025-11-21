Защита экс-мэра Красноярска просила отменить арест

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Адвокат бывшего главы Красноярска Владислава Логинова, арестованного по делу о взятках, просил отпустить его подзащитного из СИЗО из-за положительных характеристик о его работе на посту мэра, говорится в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Обладает прочными семейными связями: состоит в браке, воспитывает двух несовершеннолетних детей, является мэром Красноярска, где характеризовался положительно, что подтверждается отзывами с места работы и характеристиками. Просит… избрать Логинову… меру пресечения в виде домашнего ареста", - приводится в документах позиция защиты.
Тем не менее, суд оставил Логинова в СИЗО.
"Совокупность установленных обстоятельств обоснованно расценивается как содержащая крайне высокий риск неблагонадежного поведения обвиняемого на данном этапе расследования, который может воспрепятствовать интересам правосудия", - указывал суд, сообщается в материалах.
По версии следствия, в 2018-2024 годах Логинов получил от гендиректора коммерческой организации более 180 миллионов рублей как деньгами, так и в виде оплаты строительства бани на его участке. Взятка предназначалась за обеспечение победы фирмы в конкурсах МКУ Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорог.
Басманный суд Москвы 10 июня поместил Логинова под стражу, потом арест продлили. В сентябре депутаты горсовета Красноярска приняли отставку мэра по собственному желанию.
Как отмечалось в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, Логинов "активно взаимодействует со следствием".
Логинов занял пост главы Красноярска 16 сентября 2022 года. До этого он проработал пять лет в должности заместителя мэра. Свою карьеру он начал в транспортной сфере: с 2002 по 2011 год трудился на дорожных предприятиях региона, включая руководство транспортными цехами и отделами материально-технического снабжения. В 2012 году работал директором по снабжению и коммерческим директором ОАО "Асфальтобетонный завод". Затем перешел на муниципальную службу, последовательно выполняя обязанности заместителя руководителей городских департаментов - сначала городского хозяйства, потом муниципального заказа. Руководил также администрациями двух районов Красноярска: Свердловского и Советского.
