Житель Камчатки получил срок за подготовку терактов против военных - РИА Новости, 21.11.2025
05:07 21.11.2025
Житель Камчатки получил срок за подготовку терактов против военных
Житель Камчатки получил срок за подготовку терактов против военных - РИА Новости, 21.11.2025
Житель Камчатки получил срок за подготовку терактов против военных
Житель Камчатского края приговорен к 18 годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации и подготовку терактов против... РИА Новости, 21.11.2025
происшествия
камчатский край
россия
тихоокеанский флотский военный суд
камчатский край
россия
2025
происшествия, камчатский край, россия, тихоокеанский флотский военный суд
Происшествия, Камчатский край, Россия, Тихоокеанский флотский военный суд
Житель Камчатки получил срок за подготовку терактов против военных

Житель Камчатки получил 18 лет колонии за подготовку терактов против военных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноя – РИА Новости. Житель Камчатского края приговорен к 18 годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации и подготовку терактов против военнослужащих, сообщили в УФСБ России по Камчатскому краю.
"Тихоокеанский флотский военный суд признал его виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорил к наказанию в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшегося срока – в исправительной колонии строгого режима", - проинформировала пресс-служба ведомства.
Уголовное дело в отношении камчатца 1988 года рождения по статьям об участии в террористической организации, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и сотрудничестве с иностранной организацией расследовало УФСБ.
"По данным следствия, мужчина вступил в украинскую организацию, признанную террористической и запрещенную на территории Российской Федерации, установил связь с куратором в Telegram и выполнил задание по созданию пропагандистского видеоролика", - уточнили в УФСБ.
В ведомстве добавили, что гражданин планировал теракты против российских военнослужащих.
"В дальнейшем, планируя теракты против российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, гражданин получил и изучил инструкцию по изготовлению взрывного устройства", - отметили в пресс-релизе.
Апелляционный военный суд оставил приговор без изменения. Осужденный также лишен права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов в интернете, в течение двух лет.
