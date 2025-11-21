Житель Камчатки получил срок за подготовку терактов против военных

П.-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноя – РИА Новости. Житель Камчатского края приговорен к 18 годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации и подготовку терактов против военнослужащих, сообщили в УФСБ России по Камчатскому краю.

Тихоокеанский флотский военный суд признал его виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорил к наказанию в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшегося срока – в исправительной колонии строгого режима", - проинформировала пресс-служба ведомства.

Уголовное дело в отношении камчатца 1988 года рождения по статьям об участии в террористической организации, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и сотрудничестве с иностранной организацией расследовало УФСБ.

"По данным следствия, мужчина вступил в украинскую организацию, признанную террористической и запрещенную на территории Российской Федерации, установил связь с куратором в Telegram и выполнил задание по созданию пропагандистского видеоролика", - уточнили в УФСБ.

В ведомстве добавили, что гражданин планировал теракты против российских военнослужащих.

"В дальнейшем, планируя теракты против российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, гражданин получил и изучил инструкцию по изготовлению взрывного устройства", - отметили в пресс-релизе.