Суд отправил обвиняемого в подготовке покушения на Соловьева в психбольницу

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд отправил на принудительное лечения Василия Стрижакова, обвиняемого в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

Он отметил, что суд признал Стрижакова виновным по нескольким статьям УК РФ - в участии в деятельности террористического сообщества, подготовке покушения на убийство, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

"Суд освободил Стрижакова от уголовной ответственности за совершение преступлений в состоянии невменяемости и назначил ему принудительные меры медицинского характера в учреждении, оказывающем психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с режимом усиленного наблюдения", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что решение не обжаловано.

В настоящее время суд также рассматривает дело в отношении семерых предполагаемых соучастников Стрижакова.

По версии следствия, в 2021 году Пронский создал ячейку неонацистской террористической группировки "NS/WP", запрещенной в России, о чем публично заявил с целью привлечения сторонников. В деятельность группы были вовлечены Мокий, Беляков, Степанов, Дружинин, Волков, Стрижаков и иные лица. Кроме того, для увеличения количества участников Пронский создал в Telegram тематический канал.

Для реализации планов Пронский, Мокий, Беляков, Степанов, Дружинин, Стрижаков и иные лица приобрели взрывчатые вещества, взрывные устройства, огнестрельное оружие, основные части огнестрельного оружия, боеприпасы, а также оборудование, составные части боеприпасов и компоненты, необходимые для изготовления боеприпасов, переделки огнестрельного оружия и изготовления взрывных устройств.

Под руководством Пронского и по его указанию с декабря 2021 по апрель 2022 года в Москве , Московской и Тверской областях были совершены поджоги четырех машин, домовладения, военного комиссариата.

Не позднее 4 апреля 2022 года представители главного управления разведки минобороны Украины обратились к Пронскому с предложением за материальное вознаграждение убить журналиста Соловьева . Для совершения убийства по найму Пронский привлек Стрижакова, Дружинина, Белякова, Степанова и Мокия. Они собирали информацию о потерпевшем. Участники преступного сговора планировали установить на кузов машины жертвы самодельное взрывное устройство и привести его в действие.

Однако преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку было пресечено сотрудниками правоохранительных органов.

Скрывшийся от следствия Мокий в мае 2022 года в Московской, Тульской и Рязанской областях совершил поджоги трех военных комиссариатов, один из которых - по сговору с Абраровым. Также Мокий приобрел для личного употребления наркотическое средство метадон. Позднее его также задержали.

Кроме того, с 2013 года по 2022 год Пронский подготовил рукописи книги "Акционер" и заказал в типографии около 300 экземпляров. В книге имеются высказывания, направленные на оправдание терроризма, возбуждение ненависти, вражды, унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, а также принадлежности к социальной группе.