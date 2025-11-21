Рейтинг@Mail.ru
Суд отправил обвиняемого в подготовке покушения на Соловьева в психбольницу - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:40 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/sud-2056478900.html
Суд отправил обвиняемого в подготовке покушения на Соловьева в психбольницу
Суд отправил обвиняемого в подготовке покушения на Соловьева в психбольницу - РИА Новости, 21.11.2025
Суд отправил обвиняемого в подготовке покушения на Соловьева в психбольницу
Второй западный окружной военный суд отправил на принудительное лечения Василия Стрижакова, обвиняемого в подготовке покушения на журналиста Владимира... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T03:40:00+03:00
2025-11-21T03:40:00+03:00
происшествия
россия
москва
рязанская область
владимир беляков
владимир степанов
владимир соловьев (телеведущий)
министерство обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909881903_0:0:2660:1497_1920x0_80_0_0_3b08990732af7dfe27b407da8f5caa06.jpg
https://ria.ru/20251117/sud-2055501076.html
https://ria.ru/20251117/podozrevaemyy-2055481082.html
https://ria.ru/20251112/fsb-2054387707.html
https://ria.ru/20251111/sud-2054119792.html
россия
москва
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909881903_0:0:2660:1995_1920x0_80_0_0_53010d237f87048f7c17f6465e10f3bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, рязанская область, владимир беляков, владимир степанов, владимир соловьев (телеведущий), министерство обороны украины
Происшествия, Россия, Москва, Рязанская область, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Владимир Соловьев (телеведущий), Министерство обороны Украины
Суд отправил обвиняемого в подготовке покушения на Соловьева в психбольницу

Обвиняемого в подготовке покушения на Соловьева Стрижакова отправили на лечение

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудники полиции сопровождают Василия Стрижакова в зал заседаний Второго западного окружного военного суда Москвы
Сотрудники полиции сопровождают Василия Стрижакова в зал заседаний Второго западного окружного военного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции сопровождают Василия Стрижакова в зал заседаний Второго западного окружного военного суда Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд отправил на принудительное лечения Василия Стрижакова, обвиняемого в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
Он отметил, что суд признал Стрижакова виновным по нескольким статьям УК РФ - в участии в деятельности террористического сообщества, подготовке покушения на убийство, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.
Андрей Пронский, обвиняемый по делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева, в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Обвиняемый в подготовке убийства Соловьева называл себя графом
17 ноября, 15:51
"Суд освободил Стрижакова от уголовной ответственности за совершение преступлений в состоянии невменяемости и назначил ему принудительные меры медицинского характера в учреждении, оказывающем психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с режимом усиленного наблюдения", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что решение не обжаловано.
В настоящее время суд также рассматривает дело в отношении семерых предполагаемых соучастников Стрижакова.
На скамье подсудимых Андрей Пронский, Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей Волков и Денис Абраров.
Телеведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Появились подробности дела о покушении на Соловьева
17 ноября, 15:05
По версии следствия, в 2021 году Пронский создал ячейку неонацистской террористической группировки "NS/WP", запрещенной в России, о чем публично заявил с целью привлечения сторонников. В деятельность группы были вовлечены Мокий, Беляков, Степанов, Дружинин, Волков, Стрижаков и иные лица. Кроме того, для увеличения количества участников Пронский создал в Telegram тематический канал.
Для реализации планов Пронский, Мокий, Беляков, Степанов, Дружинин, Стрижаков и иные лица приобрели взрывчатые вещества, взрывные устройства, огнестрельное оружие, основные части огнестрельного оружия, боеприпасы, а также оборудование, составные части боеприпасов и компоненты, необходимые для изготовления боеприпасов, переделки огнестрельного оружия и изготовления взрывных устройств.
Под руководством Пронского и по его указанию с декабря 2021 по апрель 2022 года в Москве, Московской и Тверской областях были совершены поджоги четырех машин, домовладения, военного комиссариата.
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
ФСБ раскрыла подробности дела о покушении Киева на митрополита Тихона
12 ноября, 08:51
Не позднее 4 апреля 2022 года представители главного управления разведки минобороны Украины обратились к Пронскому с предложением за материальное вознаграждение убить журналиста Соловьева. Для совершения убийства по найму Пронский привлек Стрижакова, Дружинина, Белякова, Степанова и Мокия. Они собирали информацию о потерпевшем. Участники преступного сговора планировали установить на кузов машины жертвы самодельное взрывное устройство и привести его в действие.
Однако преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку было пресечено сотрудниками правоохранительных органов.
Скрывшийся от следствия Мокий в мае 2022 года в Московской, Тульской и Рязанской областях совершил поджоги трех военных комиссариатов, один из которых - по сговору с Абраровым. Также Мокий приобрел для личного употребления наркотическое средство метадон. Позднее его также задержали.
Кроме того, с 2013 года по 2022 год Пронский подготовил рукописи книги "Акционер" и заказал в типографии около 300 экземпляров. В книге имеются высказывания, направленные на оправдание терроризма, возбуждение ненависти, вражды, унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, а также принадлежности к социальной группе.
В результате обысков, проведенных 25 апреля 2022 года в местах проживания Дружинина, Белякова, Степанова, Стрижакова и Пронского в Москве и Московской области, обнаружены и изъяты самодельное взрывное устройство, граната, запал ручных гранат, три самодельных пистолета, порох, обрез, два ствола к пистолету Макарова, 199 патронов калибра 7,62 миллиметра, 748 патронов калибра 9 миллиметров, 49 самодельных патронов к огнестрельному оружию различного калибра.
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В Москве суд рассмотрит дело о подготовке покушения на Симоньян 27 ноября
11 ноября, 10:54
 
ПроисшествияРоссияМоскваРязанская областьВладимир БеляковВладимир СтепановВладимир Соловьев (телеведущий)Министерство обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала