США будут добиваться полного разоружения ХАМАС, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты будут добиваться полного разоружения палестинского движения ХАМАС. РИА Новости, 21.11.2025
