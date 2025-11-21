https://ria.ru/20251121/ssha-2056725035.html
В Конгрессе назвали только один пригодный для ядерных испытаний полигон США
В Конгрессе назвали только один пригодный для ядерных испытаний полигон США - РИА Новости, 21.11.2025
В Конгрессе назвали только один пригодный для ядерных испытаний полигон США
Возобновление ядерных испытаний в США возможно только в одном месте на территории страны, которым является старый полигон в штате Невада в менее чем 100... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T23:11:00+03:00
2025-11-21T23:11:00+03:00
2025-11-21T23:11:00+03:00
в мире
сша
лас-вегас
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993978741_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_210d390160bbc4cf3602a4d78aa1b61b.jpg
https://ria.ru/20251121/ssha-2056721950.html
https://ria.ru/20251121/kongress-2056721397.html
сша
лас-вегас
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993978741_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_417ef73a14956586d2286fd56a8af73a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, лас-вегас, россия
В мире, США, Лас-Вегас, Россия
В Конгрессе назвали только один пригодный для ядерных испытаний полигон США
Конгрессвумен Титус: ядерные испытания в США возможны только на одном полигоне
ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Возобновление ядерных испытаний в США возможно только в одном месте на территории страны, которым является старый полигон в штате Невада в менее чем 100 километрах от Лас-Вегаса, заявила член палаты представителей конгрессвумен-демократ Дина Титус.
"Знаете, если будет продавлено возобновление испытаний, как анонсировал президент, то существует только одно место, где их можно будет провести - это старый испытательный полигон… в Южной Неваде, всего в 60 милях (96,5 км) к северу от Лас-Вегаса", - сообщила она на мероприятии, организованном американской Ассоциацией по контролю над вооружениями.
Титус добавила, что раньше туристы приезжали в Лас-Вегас
понаблюдать за ядерными испытаниями, однако США
до сих пор сталкиваются с проблемами проводившихся взрывов из-за радиоактивного загрязнения, включая следы плутония и урана в питьевой воде.
Президент США Дональд Трамп
30 октября заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
заявил, что Россия
ответит, если какая-то из ядерных держав проведет ядерные испытания.
Президент РФ Владимир Путин
5 ноября провел заседание Совбеза РФ. Министр обороны Андрей Белоусов
во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
Россия и Китай
в настоящее время не занимаются испытанием ядерного оружия, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
.