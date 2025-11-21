Рейтинг@Mail.ru
В Конгрессе назвали только один пригодный для ядерных испытаний полигон США - РИА Новости, 21.11.2025
23:11 21.11.2025
В Конгрессе назвали только один пригодный для ядерных испытаний полигон США
В Конгрессе назвали только один пригодный для ядерных испытаний полигон США
В Конгрессе назвали только один пригодный для ядерных испытаний полигон США
Возобновление ядерных испытаний в США возможно только в одном месте на территории страны, которым является старый полигон в штате Невада в менее чем 100... РИА Новости, 21.11.2025
В Конгрессе назвали только один пригодный для ядерных испытаний полигон США

Конгрессвумен Титус: ядерные испытания в США возможны только на одном полигоне

ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Возобновление ядерных испытаний в США возможно только в одном месте на территории страны, которым является старый полигон в штате Невада в менее чем 100 километрах от Лас-Вегаса, заявила член палаты представителей конгрессвумен-демократ Дина Титус.
"Знаете, если будет продавлено возобновление испытаний, как анонсировал президент, то существует только одно место, где их можно будет провести - это старый испытательный полигон… в Южной Неваде, всего в 60 милях (96,5 км) к северу от Лас-Вегаса", - сообщила она на мероприятии, организованном американской Ассоциацией по контролю над вооружениями.
Титус добавила, что раньше туристы приезжали в Лас-Вегас понаблюдать за ядерными испытаниями, однако США до сих пор сталкиваются с проблемами проводившихся взрывов из-за радиоактивного загрязнения, включая следы плутония и урана в питьевой воде.
Президент США Дональд Трамп 30 октября заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит, если какая-то из ядерных держав проведет ядерные испытания.
Президент РФ Владимир Путин 5 ноября провел заседание Совбеза РФ. Министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
Россия и Китай в настоящее время не занимаются испытанием ядерного оружия, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
