В Конгрессе назвали только один пригодный для ядерных испытаний полигон США

ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Возобновление ядерных испытаний в США возможно только в одном месте на территории страны, которым является старый полигон в штате Невада в менее чем 100 километрах от Лас-Вегаса, заявила член палаты представителей конгрессвумен-демократ Дина Титус.

"Знаете, если будет продавлено возобновление испытаний, как анонсировал президент, то существует только одно место, где их можно будет провести - это старый испытательный полигон… в Южной Неваде, всего в 60 милях (96,5 км) к северу от Лас-Вегаса", - сообщила она на мероприятии, организованном американской Ассоциацией по контролю над вооружениями.