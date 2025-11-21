Рейтинг@Mail.ru
22:48 21.11.2025
США разрешили операции с национальным клиринговым центром в рамках "Пакш-2"
США разрешили операции с национальным клиринговым центром в рамках "Пакш-2"
Министерство финансов США разрешило операции с Национальным клиринговым центром в рамках реализации проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии. РИА Новости, 21.11.2025
в мире, сша, венгрия, аэс "пакш-2", национальный клиринговый центр (нкц)
В мире, США, Венгрия, АЭС "Пакш-2", Национальный клиринговый центр (НКЦ)
США разрешили операции с национальным клиринговым центром в рамках "Пакш-2"

США разрешили операции с национальным клиринговым центром в рамках АЭС "Пакш-2"

CC BY 2.0 / Tim Wang / 美国财政部。Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
CC BY 2.0 / Tim Wang / 美国财政部。
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Министерство финансов США разрешило операции с Национальным клиринговым центром в рамках реализации проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии.
"Национальный клиринговый центр (НКЦ)", - указано в перечне юридических лиц и организаций, с которым разрешено проводить операции в рамках проекта.
Ранее власти США заявляли, что проект строительства атомной электростанции "Пакш-2" будет выведен из-под санкций до полного завершения.
Проект АЭС Пакш-2 в Венгрии - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Лицензия США по "Пакш-2" не содержит временных ограничений
В миреСШАВенгрияАЭС "Пакш-2"Национальный клиринговый центр (НКЦ)
 
 
