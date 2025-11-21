Рейтинг@Mail.ru
Центробанк, Сбербанк и Газпромбанк включили в лицензию США по "Пакш-2"
22:46 21.11.2025 (обновлено: 23:18 21.11.2025)
Центробанк, Сбербанк и Газпромбанк включили в лицензию США по "Пакш-2"
Центробанк, Сбербанк и Газпромбанк включили в лицензию США по "Пакш-2"
Разрешение минфина США на операции с российскими банками для реализации проекта АЭС "Пакш-2" включает в себя Сбербанк, Газпромбанк, ВЭБ, Открытие и другие... РИА Новости, 21.11.2025
Центробанк, Сбербанк и Газпромбанк включили в лицензию США по "Пакш-2"

В лицензию США по проекту "Пакш-2" вошли Центробанк, Сбербанк и Газпромбанк

Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Разрешение минфина США на операции с российскими банками для реализации проекта АЭС "Пакш-2" включает в себя Сбербанк, Газпромбанк, ВЭБ, Открытие и другие финансовые учреждения, говорится в документе.
Как говорится в генеральной лицензии минфина, из под санкций выведены операции, необходимые в рамках проекта "Пакш-2", с такими структурами: Газпромбанк, Внешэкономбанк, Открытие, Совкомбанк, ВТБ, Сбербанк, Альфабанк, Росбанк, Зенит, Центральный банк и Банк "Санкт-Петербург".
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
США разрешили операции с национальным клиринговым центром в рамках "Пакш-2"
Вчера, 22:48
Национальный клиринговый центр также включен в генлицензию американского министерства.
Генеральная лицензия распространяется на дочерние структуры, говорится в документе.
"Любые организации, контролируемые прямо или косвенно, персонально или в совокупности, на 50% и более", - поясняет американское министерство.
Соединенные Штаты разрешили операции по проекту АЭС "Пакш 2" в Венгрии с участием ряда российских банков, сообщил американский минфин. Указания на временные ограничения по действию лицензии документ не содержит. Ранее власти США заявляли, что проект строительства атомной электростанции будет выведен из-под санкций до полного завершения.
АЭС "Пакш 2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" построят "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. "Пакш 2" - первый российский проект на территории Европейского союза. Основную лицензию на строительство АЭС выдал венгерский регулятор в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. В мае 2023 года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта.
Проект АЭС Пакш-2 в Венгрии
Лицензия США по "Пакш-2" не содержит временных ограничений
Вчера, 22:41
 
