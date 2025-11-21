Центробанк, Сбербанк и Газпромбанк включили в лицензию США по "Пакш-2"

ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Разрешение минфина США на операции с российскими банками для реализации проекта АЭС "Пакш-2" включает в себя Сбербанк, Газпромбанк, ВЭБ, Открытие и другие финансовые учреждения, говорится в документе.