Центробанк, Сбербанк и Газпромбанк включили в лицензию США по "Пакш-2"
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Разрешение минфина США на операции с российскими банками для реализации проекта АЭС "Пакш-2" включает в себя Сбербанк, Газпромбанк, ВЭБ, Открытие и другие финансовые учреждения, говорится в документе.
Как говорится в генеральной лицензии минфина, из под санкций выведены операции, необходимые в рамках проекта "Пакш-2", с такими структурами: Газпромбанк
, Внешэкономбанк, Открытие, Совкомбанк
, ВТБ, Сбербанк
, Альфабанк, Росбанк
, Зенит, Центральный банк и Банк "Санкт-Петербург".
Национальный клиринговый центр также включен в генлицензию американского министерства.
Генеральная лицензия распространяется на дочерние структуры, говорится в документе.
"Любые организации, контролируемые прямо или косвенно, персонально или в совокупности, на 50% и более", - поясняет американское министерство.
Соединенные Штаты разрешили операции по проекту АЭС "Пакш
2" в Венгрии
с участием ряда российских банков, сообщил американский минфин. Указания на временные ограничения по действию лицензии документ не содержит. Ранее власти США
заявляли, что проект строительства атомной электростанции будет выведен из-под санкций до полного завершения.
АЭС "Пакш 2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" построят "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. "Пакш 2" - первый российский проект на территории Европейского союза. Основную лицензию на строительство АЭС выдал венгерский регулятор в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. В мае 2023 года Еврокомиссия
одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта.