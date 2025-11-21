Рейтинг@Mail.ru
США разрешили операции по проекту АЭС "Пакш-2" с участием российских банков
22:38 21.11.2025 (обновлено: 23:36 21.11.2025)
США разрешили операции по проекту АЭС "Пакш-2" с участием российских банков
в мире
венгрия
министерство финансов сша
аэс "пакш-2"
россия
в мире, венгрия, министерство финансов сша, аэс "пакш-2", россия
В мире, Венгрия, Министерство финансов США, АЭС "Пакш-2", Россия
© АСЭ РосатомПроект АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Проект АЭС Пакш-2 в Венгрии - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© АСЭ Росатом
Проект АЭС "Пакш-2" в Венгрии
ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. США одобрили операции по проекту АЭС "Пакш-2" в Венгрии с участием российских банков.
"Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США выпускает общую лицензию № 132, "Разрешение на определенные операции, связанные с атомной электростанцией Пакш-2", — говорится в сообщении ведомства.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Сийярто назвал сроки подключения в сеть новых блоков АЭС "Пакш"
14 октября, 14:55
Согласно документу из-под санкций выведены транзакции с такими структурами, как Газпромбанк, Внешэкономбанк, Открытие, Совкомбанк, ВТБ, Сбербанк, Альфабанк, Росбанк, Банк "Зенит", ЦБ и Банк "Санкт-Петербург", а также Национальным клиринговым центром.
Помимо этого, генеральная лицензия распространяется и на дочерние структуры.
"Любые организации, контролируемые прямо или косвенно, персонально или в совокупности, на 50 процентов и более", — поясняется в документе.

Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в ста километрах от Будапешта и в пяти от города Пакш. Сейчас на ней вырабатывается почти половина всей электроэнергии в стране. Благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков эта доля может удвоиться. Руководство страны не раз подчеркивало, что атомная энергетика для Венгрии — способ обеспечить свою энергетическую безопасность.
АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками — первый российский проект на территории Европейского союза. Ее построят под ключ. Основную лицензию на сооружение венгерский регулятор выдал в августе 2022 года.
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
АЭС "Пакш-2" займет важное место в переговорах России и США, заявил Лихачев
14 ноября, 16:27
 
