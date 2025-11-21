США разрешили операции по проекту АЭС "Пакш-2" с участием российских банков

ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. США одобрили операции по проекту АЭС "Пакш-2" в Венгрии с участием российских банков.

« "Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США выпускает общую лицензию № 132, "Разрешение на определенные операции, связанные с атомной электростанцией Пакш-2", — говорится в сообщении ведомства.

Согласно документу из-под санкций выведены транзакции с такими структурами, как Газпромбанк, Внешэкономбанк, Открытие, Совкомбанк, ВТБ, Сбербанк, Альфабанк, Росбанк, Банк "Зенит", ЦБ и Банк "Санкт-Петербург", а также Национальным клиринговым центром.

Помимо этого, генеральная лицензия распространяется и на дочерние структуры.

« "Любые организации, контролируемые прямо или косвенно, персонально или в совокупности, на 50 процентов и более", — поясняется в документе.

Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в ста километрах от Будапешта и в пяти от города Пакш. Сейчас на ней вырабатывается почти половина всей электроэнергии в стране. Благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков эта доля может удвоиться. Руководство страны не раз подчеркивало, что атомная энергетика для Венгрии — способ обеспечить свою энергетическую безопасность.