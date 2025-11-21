В конгрессе США оценили шансы остановить Трампа в деле ядерных испытаний

ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Любые попытки конгресса США остановить американского президента Дональда Трампа от возобновления ядерных испытаний будут очень сильно затруднены, заявила конгрессвумен-демократ Дина Титус на вопрос РИА Новости.
"Сейчас не обычные времена, и все, что вы попытаетесь провести через конгресс, на самом деле касается демократов в меньшинстве в обеих палатах, а республиканцы просто зависят от текущих прихотей президента, и это будет очень сложно", - ответила она на вопрос агентства на мероприятии американской Ассоциации по контролю над вооружениями.
Президент США Дональд Трамп 30 октября заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит, если какая-то из ядерных держав проведет ядерные испытания.
Президент РФ Владимир Путин 5 ноября провел заседание Совбеза РФ. Министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
Россия и Китай в настоящее время не занимаются испытанием ядерного оружия, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.