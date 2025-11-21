В конгрессе США оценили шансы остановить Трампа в деле ядерных испытаний

"Сейчас не обычные времена, и все, что вы попытаетесь провести через конгресс, на самом деле касается демократов в меньшинстве в обеих палатах, а республиканцы просто зависят от текущих прихотей президента, и это будет очень сложно", - ответила она на вопрос агентства на мероприятии американской Ассоциации по контролю над вооружениями.