Министр армии США признал технологии России равными американским

ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил, что армии России, Украины и Израиля, возможно, не отстают от американских вооруженных сил в сфере технологий, так как эти страны находятся в состоянии конфликта и вынуждены внедрять инновации со скоростью, которая не свойственна бюрократическим структурам.
Глава Пентагона Пит Хегсет ранее заявлял, что самый страшный враг США - бюрократия в Пентагоне.
"Я думаю, что все страны мира, за исключением, возможно, Украины, России и, возможно, Израиля, отстают (от США - ред.). Причина их (большинства стран - ред.) отставания в том, что все эти (Россия, Украина и Израиль - ред.) страны находятся в состоянии конфликта, который вынуждает их развиваться и внедрять инновации со скоростью, которая не свойственна бюрократиям", - сказал Дрисколл в интервью изданию Politico в ответ на вопрос, не отстают ли США от других стран в технологическом плане, в частности, в сфере БПЛА.
Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал уверенность в том, что у США - лучшая армия в мире, кроме того, он утверждал, что все страны заинтересованы в американском оружии, ракетах и истребителях.