Министр армии США признал технологии России равными американским

ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил, что армии России, Украины и Израиля, возможно, не отстают от американских вооруженных сил в сфере технологий, так как эти страны находятся в состоянии конфликта и вынуждены внедрять инновации со скоростью, которая не свойственна бюрократическим структурам.