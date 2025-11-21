Рейтинг@Mail.ru
Министр армии США признал технологии России равными американским - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:59 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/ssha-2056718817.html
Министр армии США признал технологии России равными американским
Министр армии США признал технологии России равными американским - РИА Новости, 21.11.2025
Министр армии США признал технологии России равными американским
Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил, что армии России, Украины и Израиля, возможно, не отстают от американских вооруженных сил в сфере технологий, так как... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T21:59:00+03:00
2025-11-21T21:59:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
министерство обороны сша
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001582457_0:87:3071:1814_1920x0_80_0_0_d9bb2cf75c43c886d604cb918ec425f8.jpg
https://ria.ru/20251120/uregulirovanie-2056460952.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001582457_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2157e476f5fe55df6455e3ec1b210ed3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, министерство обороны сша, politico
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Politico
Министр армии США признал технологии России равными американским

Дрисколл: Россия находится среди стран, чьи ВС не отстают от американских

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДэниел Дрисколл
Дэниел Дрисколл - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Дэниел Дрисколл. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил, что армии России, Украины и Израиля, возможно, не отстают от американских вооруженных сил в сфере технологий, так как эти страны находятся в состоянии конфликта и вынуждены внедрять инновации со скоростью, которая не свойственна бюрократическим структурам.
Глава Пентагона Пит Хегсет ранее заявлял, что самый страшный враг США - бюрократия в Пентагоне.
"Я думаю, что все страны мира, за исключением, возможно, Украины, России и, возможно, Израиля, отстают (от США - ред.). Причина их (большинства стран - ред.) отставания в том, что все эти (Россия, Украина и Израиль - ред.) страны находятся в состоянии конфликта, который вынуждает их развиваться и внедрять инновации со скоростью, которая не свойственна бюрократиям", - сказал Дрисколл в интервью изданию Politico в ответ на вопрос, не отстают ли США от других стран в технологическом плане, в частности, в сфере БПЛА.
Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал уверенность в том, что у США - лучшая армия в мире, кроме того, он утверждал, что все страны заинтересованы в американском оружии, ракетах и истребителях.
Владимир Зеленский и Дэниел Дрисколл во время встречи в Киеве. 20 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Дрисколл и Зеленский договорились о сроках урегулирования, сообщили СМИ
20 ноября, 23:55
 
В миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампМинистерство обороны СШАPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала