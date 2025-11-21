Рейтинг@Mail.ru
США просили Россию пойти на компромиссы по Украине, заявил Путин - РИА Новости, 21.11.2025
21:17 21.11.2025
США просили Россию пойти на компромиссы по Украине, заявил Путин
США в ходе обсуждения урегулирования украинского кризиса просили Россию пойти на определенные компромиссы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. США в ходе обсуждения урегулирования украинского кризиса просили Россию пойти на определенные компромиссы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В ходе этого предварительного обсуждения американская сторона просила нас пойти на определенные компромиссы, проявить, как они говорили, гибкость", - сказал он в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Путин назвал основную цель встречи с Трампом на Аляске
