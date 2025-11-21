https://ria.ru/20251121/ssha-2056714862.html
США просили Россию пойти на компромиссы по Украине, заявил Путин
США просили Россию пойти на компромиссы по Украине, заявил Путин
США в ходе обсуждения урегулирования украинского кризиса просили Россию пойти на определенные компромиссы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2025
в мире
россия
сша
владимир путин
украина
