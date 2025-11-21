https://ria.ru/20251121/ssha-2056687681.html
СМИ: проект ПРО США "Золотой купол" столкнулся с задержками из-за шатдауна
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости.
Создание системы ПРО "Золотой купол" столкнулось с задержками из-за рекордного шатдауна, а также отсутствия четкого плана расходования выделенных на программу средств, передает агентство Рейтер
со ссылкой на источники.
"Инициатива президента Дональда Трампа
по противоракетной обороне "Золотой купол" сталкивается со значительными задержками из-за 43-дневного шатдауна правительства и отсутствия четкого плана расходования первых 25 миллиардов долларов, выделенных на программу этим летом", - говорится в сообщении.
По информации собеседников агентства, приостановка работы правительства привела к задержке найма и отвлекла ключевых сотрудников от обязанностей по утверждению и подписанию контрактов.
Рейтер отмечает, что это ставит под угрозу обещание Трампа реализовать программу к 2028 году.
Самый продолжительный в истории перерыв в работе правительства США
продолжался 43 дня - с 1 октября по 12 ноября. Законодатели договорились продлить финансирование до 30 января, к этому сроку угроза шатдауна может возникнуть вновь.
В мае президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод её в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое крупное тестирование "Золотого купола" планируется на конец 2028 года.