СМИ: проект ПРО США "Золотой купол" столкнулся с задержками из-за шатдауна - РИА Новости, 21.11.2025
18:41 21.11.2025
СМИ: проект ПРО США "Золотой купол" столкнулся с задержками из-за шатдауна
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
СМИ: проект ПРО США "Золотой купол" столкнулся с задержками из-за шатдауна

Reuters: США задерживают создание системы ПРО Золотой купол из-за шатдауна

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезентация ПРО "Золотой купол" в Белом доме
Презентация ПРО Золотой купол в Белом доме - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Презентация ПРО "Золотой купол" в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Создание системы ПРО "Золотой купол" столкнулось с задержками из-за рекордного шатдауна, а также отсутствия четкого плана расходования выделенных на программу средств, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Инициатива президента Дональда Трампа по противоракетной обороне "Золотой купол" сталкивается со значительными задержками из-за 43-дневного шатдауна правительства и отсутствия четкого плана расходования первых 25 миллиардов долларов, выделенных на программу этим летом", - говорится в сообщении.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Песков прокомментировал планы США по созданию системы ПРО "Золотой купол"
21 мая, 12:54
По информации собеседников агентства, приостановка работы правительства привела к задержке найма и отвлекла ключевых сотрудников от обязанностей по утверждению и подписанию контрактов.
Рейтер отмечает, что это ставит под угрозу обещание Трампа реализовать программу к 2028 году.
Самый продолжительный в истории перерыв в работе правительства США продолжался 43 дня - с 1 октября по 12 ноября. Законодатели договорились продлить финансирование до 30 января, к этому сроку угроза шатдауна может возникнуть вновь.
В мае президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод её в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое крупное тестирование "Золотого купола" планируется на конец 2028 года.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
СМИ раскрыли устройство новой американской системы ПРО
13 августа, 10:21
 
