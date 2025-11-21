Рейтинг@Mail.ru
18:52 21.11.2025
Госдеп назвал главную угрозу западной цивилизации
Госдеп назвал главную угрозу западной цивилизации - РИА Новости, 21.11.2025
Госдеп назвал главную угрозу западной цивилизации
Массовая миграция представляет угрозу западной цивилизации и подрывает стабильность ключевых союзников США, заявил в пятницу госдепартамент Соединенных Штатов.
60
353
60
2025
Госдеп назвал главную угрозу западной цивилизации

Госдеп назвал массовую миграцию угрозой для западной цивилизации

Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Массовая миграция представляет угрозу западной цивилизации и подрывает стабильность ключевых союзников США, заявил в пятницу госдепартамент Соединенных Штатов.
"Массовая миграция представляет экзистенциальную угрозу западной цивилизации и подрывает стабильность ключевых американских союзников", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в соцсети X.
В госдепе добавили, что в этой связи посольствам США "поручено подготовить доклады о влиянии массовой миграции на права человека и общественную безопасность".
