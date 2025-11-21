https://ria.ru/20251121/ssha-2056680736.html
Госдеп назвал главную угрозу западной цивилизации
Массовая миграция представляет угрозу западной цивилизации и подрывает стабильность ключевых союзников США, заявил в пятницу госдепартамент Соединенных Штатов. РИА Новости, 21.11.2025
