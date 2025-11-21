Рейтинг@Mail.ru
Гарантии безопасности США для Украины не включают военную помощь, пишет WSJ - РИА Новости, 21.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:15 21.11.2025 (обновлено: 18:23 21.11.2025)
Гарантии безопасности США для Украины не включают военную помощь, пишет WSJ
Гарантии безопасности США для Украины не включают военную помощь, пишет WSJ
Соглашение о гарантиях безопасности США для Украины не включает военную поддержку, пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T16:15:00+03:00
2025-11-21T18:23:00+03:00
Гарантии безопасности США для Украины не включают военную помощь, пишет WSJ

WSJ: гарантии безопасности США для Украины не включают военную помощь

Белый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Соглашение о гарантиях безопасности США для Украины не включает военную поддержку, пишет The Wall Street Journal.
«
"В нем нет обязательства Вашингтона предоставлять непосредственную военную помощь", — говорится в публикации со ссылкой на копию документа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Слон в офисе. Зеленскому угрожает новый фронт
Вчера, 08:00
По данным издания, в гарантии безопасности входит содействие в сферах разведки и логистики, а также другие "меры, которые представятся целесообразными" после консультаций с союзниками.

План США по урегулированию

Портал Axios писал, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке мирного соглашения, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине по модели пятой статьи НАТО, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что Вашингтон проводит переговоры с обеими странами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Киев не дотянет до весны: в США пытаются спасти рядового Трампа
19 ноября, 08:00
По данным зарубежных СМИ, план предусматривает передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Штатов, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, а также официальное признание Крыма и Донбасса российскими.
Кроме того, Вашингтон снимет с Москвы санкции и сократит военную помощь Киеву, который уменьшит численность ВСУ. На территории Украины будет запрещено размещать иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России. Русский язык объявят государственным и установят официальный статус канонической УПЦ.
По информации Financial Times, американские чиновники ожидают, что Зеленский подпишет документ до 27 ноября.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, с момента встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске никаких новаций по вопросу разрешения конфликта не было. Кроме того, официально Москва ничего не получала, предметного обсуждения пунктов плана не было.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Срочный мир на любых условиях: выяснилось, чего Россия боится больше всего
18 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
