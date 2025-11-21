Гарантии безопасности США для Украины не включают военную помощь, пишет WSJ

"В нем нет обязательства Вашингтона предоставлять непосредственную военную помощь", — говорится в публикации со ссылкой на копию документа.

По данным издания, в гарантии безопасности входит содействие в сферах разведки и логистики, а также другие "меры, которые представятся целесообразными" после консультаций с союзниками.