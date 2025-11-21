Гарантии безопасности США для Украины не включают военную помощь, пишет WSJ

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Соглашение о гарантиях безопасности США для Украины не включает военную поддержку, пишет The Wall Street Journal.
"В нем нет обязательства Вашингтона предоставлять непосредственную военную помощь", — говорится в публикации со ссылкой на копию документа.
По данным издания, в гарантии безопасности входит содействие в сферах разведки и логистики, а также другие "меры, которые представятся целесообразными" после консультаций с союзниками.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что Вашингтон проводит переговоры с обеими странами.
По данным зарубежных СМИ, план предусматривает передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Штатов, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, а также официальное признание Крыма и Донбасса российскими.
Кроме того, Вашингтон снимет с Москвы санкции и сократит военную помощь Киеву, который уменьшит численность ВСУ. На территории Украины будет запрещено размещать иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России. Русский язык объявят государственным и установят официальный статус канонической УПЦ.
По информации Financial Times, американские чиновники ожидают, что Зеленский подпишет документ до 27 ноября.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, с момента встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске никаких новаций по вопросу разрешения конфликта не было. Кроме того, официально Москва ничего не получала, предметного обсуждения пунктов плана не было.