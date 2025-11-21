МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. На Западе бездумно эксплуатируют устаревшую страшилку о "российской угрозе" вместо стратегического планирования существования в большом евразийском пространстве, рассказал бывший замминистра обороны по вопросам международной безопасности США Чэс Фримен в интервью профессору Гленну Дисену на его YouTube-канале.
«
"Установка холодной войны рассматривать русских как монстров, которых следует держать в узде, живо и процветает в европейской психологии. Она эксплуатируется при отсутствии у Запада стратегического плана – сами выбрали себе врага и сами на него указали. Кроме того, европейцы <…> обеспокоены тем, не подошла ли к концу американская защита, которой они пользовалась 80 лет. А это, о боже, значит, что им придётся противостоять русским самостоятельно!" — заявил он.
Именно неспособность к глобальному мышлению и тяжелое антироссийское идеологическое бремя, по мнению дипломата, мешают Европе обрести хоть какую-то степень самостоятельности на международной арене.
«
"Можно было бы предположить, что в этом контексте люди начнут думать, о том, как жить с Россией, и, возможно, сосуществовать с ней в евразийском, а не чисто европейском контексте. Я знаю, что некоторые <…> движутся в этом направлении. Но пока европейцы ничего не понимают", — резюмировал Фримен.
Ранее Владимир Путин заявлял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Власти России не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.