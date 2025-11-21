"Держать русских в узде": в США высказались о будущих отношениях с Москвой

«

"Установка холодной войны рассматривать русских как монстров, которых следует держать в узде, живо и процветает в европейской психологии. Она эксплуатируется при отсутствии у Запада стратегического плана – сами выбрали себе врага и сами на него указали. Кроме того, европейцы <…> обеспокоены тем, не подошла ли к концу американская защита, которой они пользовалась 80 лет. А это, о боже, значит, что им придётся противостоять русским самостоятельно!" — заявил он.