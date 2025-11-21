Рейтинг@Mail.ru
"Держать русских в узде": в США высказались о будущих отношениях с Москвой - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:18 21.11.2025 (обновлено: 05:15 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/ssha-2056482580.html
"Держать русских в узде": в США высказались о будущих отношениях с Москвой
"Держать русских в узде": в США высказались о будущих отношениях с Москвой - РИА Новости, 21.11.2025
"Держать русских в узде": в США высказались о будущих отношениях с Москвой
На Западе бездумно эксплуатируют устаревшую страшилку о "российской угрозе" вместо стратегического планирования существования в большом евразийском... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T04:18:00+03:00
2025-11-21T05:15:00+03:00
в мире
европа
владимир путин
нато
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861056619_172:518:2888:2046_1920x0_80_0_0_678a8fdafb90e0619928d775ee106e27.jpg
https://ria.ru/20251121/zapad-2056470186.html
https://ria.ru/20251119/svo-2055905469.html
европа
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861056619_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_7427d090b96dbf3bd4a2038755dc8535.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, владимир путин, нато, россия, москва
В мире, Европа, Владимир Путин, НАТО, Россия, Москва
"Держать русских в узде": в США высказались о будущих отношениях с Москвой

Фримен: Западу стоит задуматься о новом контексте отношений с Россией

© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. На Западе бездумно эксплуатируют устаревшую страшилку о "российской угрозе" вместо стратегического планирования существования в большом евразийском пространстве, рассказал бывший замминистра обороны по вопросам международной безопасности США Чэс Фримен в интервью профессору Гленну Дисену на его YouTube-канале.
«
"Установка холодной войны рассматривать русских как монстров, которых следует держать в узде, живо и процветает в европейской психологии. Она эксплуатируется при отсутствии у Запада стратегического плана – сами выбрали себе врага и сами на него указали. Кроме того, европейцы <…> обеспокоены тем, не подошла ли к концу американская защита, которой они пользовалась 80 лет. А это, о боже, значит, что им придётся противостоять русским самостоятельно!" — заявил он.
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
"Уничтожим за две недели": на Западе сделали заявление о войне с Россией
Вчера, 01:43
Именно неспособность к глобальному мышлению и тяжелое антироссийское идеологическое бремя, по мнению дипломата, мешают Европе обрести хоть какую-то степень самостоятельности на международной арене.
«
"Можно было бы предположить, что в этом контексте люди начнут думать, о том, как жить с Россией, и, возможно, сосуществовать с ней в евразийском, а не чисто европейском контексте. Я знаю, что некоторые <…> движутся в этом направлении. Но пока европейцы ничего не понимают", — резюмировал Фримен.
Ранее Владимир Путин заявлял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Власти России не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В США рассказали, что будут делать после победы России на Украине
19 ноября, 07:13
 
В миреЕвропаВладимир ПутинНАТОРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала