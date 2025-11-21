Рейтинг@Mail.ru
Суд заблокировал размещение нацгвардии в Вашингтоне - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:59 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/ssha-2056476240.html
Суд заблокировал размещение нацгвардии в Вашингтоне
Суд заблокировал размещение нацгвардии в Вашингтоне - РИА Новости, 21.11.2025
Суд заблокировал размещение нацгвардии в Вашингтоне
Суд в округе Колумбия временно заблокировал размещение администрацией президента США Дональда Трампа национальной гвардии в Вашингтоне. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T02:59:00+03:00
2025-11-21T02:59:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
колумбия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034868098_0:165:2734:1703_1920x0_80_0_0_7a1f55ef73c5a0233ec474f91675e98d.jpg
https://ria.ru/20251118/sud-2055620910.html
https://ria.ru/20251117/tramp-2055591032.html
сша
вашингтон (штат)
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034868098_0:0:2437:1828_1920x0_80_0_0_4d4dca2b9b5b32c5d4503f97dbb3a529.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), колумбия, дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Колумбия, Дональд Трамп
Суд заблокировал размещение нацгвардии в Вашингтоне

Суд в округе Колумбия временно заблокировал размещение нацгвардии в Вашингтоне

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВоеннослужащие возле штаб-квартиры Национальной гвардии в Вашингтоне
Военнослужащие возле штаб-квартиры Национальной гвардии в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Военнослужащие возле штаб-квартиры Национальной гвардии в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Суд в округе Колумбия временно заблокировал размещение администрацией президента США Дональда Трампа национальной гвардии в Вашингтоне.
"Суд удовлетворяет ходатайство округа о предоставлении предварительного судебного запрета", - говорится в решении окружного суда.
Военные Национальной гвардии США - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
СМИ: суд в Теннесси временно заблокировал размещение нацгвардии в Мемфисе
18 ноября, 07:02
При этом суд согласился приостановить решение до 11 декабря, чтобы администрация Трампа могла подать апелляцию.
"Суд считает что осуществление округом суверенных полномочий в рамках своей юрисдикции подвергается непоправимому ущербу в результате действий ответчиков по развертыванию солдат нацгвардии", - говорится в решении.
Трамп с июня начал применять практику ввода федеральных силовых ведомств в крупные города страны для борьбы с преступностью. Силы нацгвардии США и других ведомств вводились в Лос-Анджелес, Вашингтон, Чикаго, Мемфис, Портленд и Сан-Франциско. При этом данная практика зачастую сталкивается с противодействием окружных судей, признающих действия администрации Трампа незаконными.
Военнослужащие Национальной гвардии - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Трамп готов вновь отправить в Лос-Анджелес нацгвардию
17 ноября, 23:29
 
В миреСШАВашингтон (штат)КолумбияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала