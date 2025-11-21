Суд заблокировал размещение нацгвардии в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Суд в округе Колумбия временно заблокировал размещение администрацией президента США Дональда Трампа национальной гвардии в Вашингтоне.

"Суд удовлетворяет ходатайство округа о предоставлении предварительного судебного запрета", - говорится в решении окружного суда.

"Суд считает что осуществление округом суверенных полномочий в рамках своей юрисдикции подвергается непоправимому ущербу в результате действий ответчиков по развертыванию солдат нацгвардии", - говорится в решении.