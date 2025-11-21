Рейтинг@Mail.ru
США ввели санкции против компаний, содействующих продаже иранской нефти - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:10 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/ssha-2056467587.html
США ввели санкции против компаний, содействующих продаже иранской нефти
США ввели санкции против компаний, содействующих продаже иранской нефти - РИА Новости, 21.11.2025
США ввели санкции против компаний, содействующих продаже иранской нефти
Минфин США заявил о введении новых санкций против ряда компаний, якобы содействующих продаже иранской нефти. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T01:10:00+03:00
2025-11-21T01:10:00+03:00
экономика
сша
министерство финансов сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/66/1513596657_0:163:1600:1063_1920x0_80_0_0_d9d18ec496716e600a213b6b43d18014.jpg
https://ria.ru/20251113/iran-2054634329.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/66/1513596657_92:0:1509:1063_1920x0_80_0_0_cb4aa3f73919fbd6b18cd29f18c2d0b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, министерство финансов сша
Экономика, США, Министерство финансов США
США ввели санкции против компаний, содействующих продаже иранской нефти

Минфин США вводит санкции против компаний, содействующих продаже иранской нефти

CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury DepartmentЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Минфин США заявил о введении новых санкций против ряда компаний, якобы содействующих продаже иранской нефти.
"Сегодня управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) вводит санкции в отношении сети подставных компаний и посредников по перевозке, которые финансируют иранские вооруженные силы за счет продажи сырой нефти", - говорится в заявлении ведомства.
Также США ввели санкции против шести судов из так называемого "теневого флота" танкеров, якобы используемых для перевозки иранской нефти, отметили в минфине.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Главы МИД G7 призвали членов ООН соблюдать санкции против Ирана
13 ноября, 01:36
 
ЭкономикаСШАМинистерство финансов США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала