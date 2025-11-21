Радио Sputnik получило премию в номинации "Прогресс года"

«

"Мы поставили на Пятницкой, 25, где сейчас располагается радио Sputnik, прекрасный бюст Юрия Левитана — всем, кто будет в этом районе, рекомендую посмотреть. Это вдохновенное лицо. И он как раз одухотворяет Радио Sputnik, я уверен, дает энергию всем нашим сотрудникам, потому что Левитан захватывал аудиторию, как вы сейчас сказали, своим голосом, своей интонацией, своей глубиной. И вот, кстати, был молодым человеком, объявляя войну, — всего лишь 27 лет. Теперь мы объявляем мир", — сказал Киселев во время церемонии.