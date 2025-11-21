Рейтинг@Mail.ru
20:38 21.11.2025 (обновлено: 23:03 21.11.2025)
Радио Sputnik получило премию в номинации "Прогресс года"
Радио Sputnik получило премию "Радиомания" в номинации "Прогресс года", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.11.2025
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и директор дирекции Радио Sputnik Маргарита Некрасова на церемонии вручения Национальной премии в области радиовещания "Радиомания-2025" в Москве
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев и директор дирекции Радио Sputnik Маргарита Некрасова на церемонии вручения Национальной премии в области радиовещания Радиомания-2025 в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и директор дирекции Радио Sputnik Маргарита Некрасова на церемонии вручения Национальной премии в области радиовещания "Радиомания-2025" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Радио Sputnik получило премию "Радиомания" в номинации "Прогресс года", передает корреспондент РИА Новости.
Для вручения "Золотого микрофона" на сцену вышел президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Алексей Малинин. Получить награду вышли генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель Радио Sputnik Маргарита Некрасова.
"Мы поставили на Пятницкой, 25, где сейчас располагается радио Sputnik, прекрасный бюст Юрия Левитана — всем, кто будет в этом районе, рекомендую посмотреть. Это вдохновенное лицо. И он как раз одухотворяет Радио Sputnik, я уверен, дает энергию всем нашим сотрудникам, потому что Левитан захватывал аудиторию, как вы сейчас сказали, своим голосом, своей интонацией, своей глубиной. И вот, кстати, был молодым человеком, объявляя войну, — всего лишь 27 лет. Теперь мы объявляем мир", — сказал Киселев во время церемонии.

Он также отметил, что руководитель Радио Sputnik заслуженно получает премию в номинации "Прогресс года" за самый быстрый рост аудитории. Некрасова, в свою очередь, поблагодарила жюри Российской академии радио и коллектив радиостанции.
"Радио Sputnik, действительно, очень динамично развивающаяся радиостанция. Мы активно работаем как над расширением зоны FM-покрытия, так и над цифровизацией нашего вещания. Особенно ценно для нас, что эта премия основана на объективных показателях роста аудитории нашего эфира. Я благодарю жюри Академии за признание результатов нашей работы и поздравляю всю команду Радио Sputnik", — отметила она.

Радио Sputnik признали самой быстрорастущей по объему аудитории радиостанцией в России на основании данных компании Mediascope за период с октября 2024-го по сентябрь 2025 года.
Национальная премия в области радиовещания "Радиомания" проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Российской телевизионной и радиовещательной сети.
