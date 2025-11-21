https://ria.ru/20251121/spetsoperatsiya-2056493038.html
Подразделения ВСУ на Харьковском направлении остались без стройматериалов
2025-11-21T06:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
