Небензя заявил о планомерном уничтожении военной техники ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:36 21.11.2025
Небензя заявил о планомерном уничтожении военной техники ВСУ
Россия планомерно ведет уничтожение военной техники ВСУ, в частности пусковых установок комплекса "Нептун" и американской РСЗО HIMARS, опорных пунктов и складов РИА Новости, 21.11.2025
Небензя заявил о планомерном уничтожении военной техники ВСУ

Боевая работа расчета САУ 2С7 "Пион" 45-й артбригады на Купянском направлении
Боевая работа расчета САУ 2С7 Пион 45-й артбригады на Купянском направлении
Боевая работа расчета САУ 2С7 "Пион" 45-й артбригады на Купянском направлении. Архивное фото
ООН, 21 ноя - РИА Новости. Россия планомерно ведет уничтожение военной техники ВСУ, в частности пусковых установок комплекса "Нептун" и американской РСЗО HIMARS, опорных пунктов и складов с боеприпасами, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.
"Планомерно идет уничтожение военной техники, в частности пусковых установок комплекса "Нептун" и американской РСЗО HIMARS, опорных пунктов ВСУ, инженерных сооружений, бронетехники, складов с боеприпасами, пунктов управления дронами, нарушаются системы снабжения", - сказал российский дипломат на заседании Совбеза ООН по Украине.
Небензя добавил, что российские войска успешно развивают наступательную операцию практически на всех направлениях, а украинские подразделения продолжают нести значительные потери и стремительно терять боеспособность.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
