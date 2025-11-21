Небензя заявил о планомерном уничтожении военной техники ВСУ

ООН, 21 ноя - РИА Новости. Россия планомерно ведет уничтожение военной техники ВСУ, в частности пусковых установок комплекса "Нептун" и американской РСЗО HIMARS, опорных пунктов и складов с боеприпасами, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.
"Планомерно идет уничтожение военной техники, в частности пусковых установок комплекса "Нептун" и американской РСЗО HIMARS, опорных пунктов ВСУ, инженерных сооружений, бронетехники, складов с боеприпасами, пунктов управления дронами, нарушаются системы снабжения", - сказал российский дипломат на заседании Совбеза ООН по Украине.
Небензя добавил, что российские войска успешно развивают наступательную операцию практически на всех направлениях, а украинские подразделения продолжают нести значительные потери и стремительно терять боеспособность.
