В Совфеде заявили, что Путин четко сформулировал позицию по Украине

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию РФ по обсуждению пунктов плана по Украине - достижение целей долгосрочного урегулирования на основе национальных интересов России, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов.

"Президент нашей страны четко сформулировал позицию по обсуждению пунктов плана урегулирования - достижение целей долгосрочного урегулирования на основе национальных интересов России. Установление прочного мира на основе фундаментальных принципов международной безопасности с основными акторами указанного процесса", - отметил политик.