В Совфеде заявили, что Путин четко сформулировал позицию по Украине

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию РФ по обсуждению пунктов плана по Украине - достижение целей долгосрочного урегулирования на основе национальных интересов России, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов.
План президента США Дональда Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Президент нашей страны четко сформулировал позицию по обсуждению пунктов плана урегулирования - достижение целей долгосрочного урегулирования на основе национальных интересов России. Установление прочного мира на основе фундаментальных принципов международной безопасности с основными акторами указанного процесса", - отметил политик.
При этом, по словам Перминова, возможный отказ от участия в достижении долгосрочных договоренностей со стороны европейских политиков, вероятно, "приведет их к сложным, весьма запутанным последствиям".
В Белом доме заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. При этом Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.