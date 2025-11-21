Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде заявили, что Путин четко сформулировал позицию по Украине - РИА Новости, 21.11.2025
23:31 21.11.2025 (обновлено: 23:36 21.11.2025)
В Совфеде заявили, что Путин четко сформулировал позицию по Украине
в мире, россия, сша, украина, дмитрий песков, владимир путин, сергей перминов
В мире, Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сергей Перминов
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию РФ по обсуждению пунктов плана по Украине - достижение целей долгосрочного урегулирования на основе национальных интересов России, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов.
"Президент нашей страны четко сформулировал позицию по обсуждению пунктов плана урегулирования - достижение целей долгосрочного урегулирования на основе национальных интересов России. Установление прочного мира на основе фундаментальных принципов международной безопасности с основными акторами указанного процесса", - отметил политик.
При этом, по словам Перминова, возможный отказ от участия в достижении долгосрочных договоренностей со стороны европейских политиков, вероятно, "приведет их к сложным, весьма запутанным последствиям".
В Белом доме заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. При этом Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
В миреРоссияСШАУкраинаДмитрий ПесковВладимир ПутинСергей Перминов
 
 
