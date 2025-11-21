https://ria.ru/20251121/sovbez-2056597512.html
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 21.11.2025
