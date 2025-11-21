АНО "Общественный капитал" начало сотрудничество с ГК "Воксис"

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. АНО "Общественный капитал" и группа компаний "Воксис" начали сотрудничество по продвижению Стандарта общественного капитала бизнеса, сообщает пресс-служба автономной организации.

"Группа компаний "Воксис" уделяет внимание развитию инклюзивности, реализуя в сотрудничестве с органами региональной власти программу "Вызов принят", суть которой заключается в предоставлении рабочих мест людям с ограниченными возможностями здоровья. В Стандарте общественного капитала бизнеса мы также учли этот аспект. "Село возможностей" – еще один важный проект компании, направленный на создание рабочих мест в малых населенных пунктах. Это очень актуальные социальные инициативы, которые сегодня необходимо развивать, демонстрировать на конкретных примерах как это работает и вдохновлять других", – подчеркнула генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова.

В группе компаний большое внимание уделяют созданию комфортных условий работы, практикуют корпоративные программы обучения работников, сотрудничают с средними и высшими учебными заведениями привлекая студентов к стажировкам и частичной занятости, воплощают в жизнь принципы "зеленого офиса", принимают участие в различных экологических и благотворительных проектах и занимают высокие позиции в рейтингах лучших работодателей. Политики по корпоративной социальной ответственности официально закреплены во внутренних стандартах организации.

"Мы рассматриваем участие в продвижении Стандарта общественного капитала как возможность закрепить системный подход к социальной ответственности и показать, что бизнес способен быть важным партнером государства и общества", – отметил генеральный директор МКАО "Воксис" Павел Зайцев.