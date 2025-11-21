Рейтинг@Mail.ru
АНО "Общественный капитал" начало сотрудничество с ГК "Воксис" - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/sotrudnichestvo-2056645603.html
АНО "Общественный капитал" начало сотрудничество с ГК "Воксис"
АНО "Общественный капитал" начало сотрудничество с ГК "Воксис" - РИА Новости, 21.11.2025
АНО "Общественный капитал" начало сотрудничество с ГК "Воксис"
АНО "Общественный капитал" и группа компаний "Воксис" начали сотрудничество по продвижению Стандарта общественного капитала бизнеса, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T16:43:00+03:00
2025-11-21T16:43:00+03:00
ано "общественный капитал"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056644616_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_400c067b5382554d4316a5cd5dccddf8.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056644616_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a4ed9f7461a3e53d0243593cbf9b70b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ано "общественный капитал"
АНО "Общественный капитал"
АНО "Общественный капитал" начало сотрудничество с ГК "Воксис"

ГК "Воксис" стала амбассадором Стандарта общественного капитала бизнеса

© Фото : пресс-служба МКАО "Воксис""Воксис"
Воксис - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фото : пресс-служба МКАО "Воксис"
"Воксис"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. АНО "Общественный капитал" и группа компаний "Воксис" начали сотрудничество по продвижению Стандарта общественного капитала бизнеса, сообщает пресс-служба автономной организации.
"Группа компаний "Воксис" уделяет внимание развитию инклюзивности, реализуя в сотрудничестве с органами региональной власти программу "Вызов принят", суть которой заключается в предоставлении рабочих мест людям с ограниченными возможностями здоровья. В Стандарте общественного капитала бизнеса мы также учли этот аспект. "Село возможностей" – еще один важный проект компании, направленный на создание рабочих мест в малых населенных пунктах. Это очень актуальные социальные инициативы, которые сегодня необходимо развивать, демонстрировать на конкретных примерах как это работает и вдохновлять других", – подчеркнула генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова.
В группе компаний большое внимание уделяют созданию комфортных условий работы, практикуют корпоративные программы обучения работников, сотрудничают с средними и высшими учебными заведениями привлекая студентов к стажировкам и частичной занятости, воплощают в жизнь принципы "зеленого офиса", принимают участие в различных экологических и благотворительных проектах и занимают высокие позиции в рейтингах лучших работодателей. Политики по корпоративной социальной ответственности официально закреплены во внутренних стандартах организации.
"Мы рассматриваем участие в продвижении Стандарта общественного капитала как возможность закрепить системный подход к социальной ответственности и показать, что бизнес способен быть важным партнером государства и общества", – отметил генеральный директор МКАО "Воксис" Павел Зайцев.
Статус амбассадора предполагает содействие во внедрении лучших практик в сфере социальной ответственности, совместной организации мероприятий для предпринимателей, направленных на повышение их осведомленности о Стандарте общественного капитала бизнеса – особенностях прохождения оценки и преимуществах, которые он предоставляет.
 
АНО "Общественный капитал"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала