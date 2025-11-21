https://ria.ru/20251121/sotrudnichestvo-2056581189.html
Королев и Пономарев обсудили сотрудничество Тверской области и Росимущества
Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев провел встречу с заместителем руководителя Федерального агентства по управлению
2025-11-21T13:53:00+03:00
тверская область
виталий королев
алексей пономарев
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Врио губернатора Тверской области Королев встретился с Алексеем Пономаревым
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев провел встречу с заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом Алексеем Пономаревым, они обсудили развитие сотрудничества региона и ведомства, сообщает пресс-служба облправительства.
Приоритетным направлением совместной деятельности Королев обозначил обеспечение необходимых условий для восстановления объектов культурного наследия и вовлечения их в хозяйственный оборот. В пресс-службе облправительства подчеркнули, что эта работа имеет ключевое значение для Верхневолжья и играет большую роль в развитии туристской инфраструктуры, увеличении турпотока в регион, что отвечает задачам нацпроекта "Туризм и гостеприимство".
"Уже дал необходимые поручения, активизируем работу по восстановлению объектов культурного наследия, которые находятся в федеральной собственности, чтобы провести реставрацию, создать красивые и функциональные объекты, которые украсили бы область и муниципалитеты. Эта работа отвечает решению поставленных президентом Владимиром Путиным задач по обеспечению роста качества туристской инфраструктуры, увеличения числа турпоездок по России", – сказал Королев, его слова приводит пресс-служба.
Глава региона выразил уверенность, что сотрудничество Верхневолжья с Росимуществом будет расширено. Также стороны обсудили реализацию крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов.
В пресс-службе облправительства отметили, что в пятницу исполнилось 15 лет со дня образования Территориального управления Росимущества по Тверской области. В честь этого события в Законодательном Собрании региона состоялось торжественное мероприятие. Сотрудникам ведомства вручили областные награды.