Королев и Пономарев обсудили сотрудничество Тверской области и Росимущества

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Врио губернатора Тверской области Виталий Королев и заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом Алексей Пономарев во время встречи

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев провел встречу с заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом Алексеем Пономаревым, они обсудили развитие сотрудничества региона и ведомства, сообщает пресс-служба облправительства.

Приоритетным направлением совместной деятельности Королев обозначил обеспечение необходимых условий для восстановления объектов культурного наследия и вовлечения их в хозяйственный оборот. В пресс-службе облправительства подчеркнули, что эта работа имеет ключевое значение для Верхневолжья и играет большую роль в развитии туристской инфраструктуры, увеличении турпотока в регион, что отвечает задачам нацпроекта "Туризм и гостеприимство".

"Уже дал необходимые поручения, активизируем работу по восстановлению объектов культурного наследия, которые находятся в федеральной собственности, чтобы провести реставрацию, создать красивые и функциональные объекты, которые украсили бы область и муниципалитеты. Эта работа отвечает решению поставленных президентом Владимиром Путиным задач по обеспечению роста качества туристской инфраструктуры, увеличения числа турпоездок по России", – сказал Королев, его слова приводит пресс-служба.

Глава региона выразил уверенность, что сотрудничество Верхневолжья с Росимуществом будет расширено. Также стороны обсудили реализацию крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов.