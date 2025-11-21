Рейтинг@Mail.ru
18:59 21.11.2025 (обновлено: 19:00 21.11.2025)
Киев и Европа работают над контрпредложением на план США, пишет Reuters
Киев и Европа работают над контрпредложением на план США, пишет Reuters
в мире, украина, франция, германия
В мире, Украина, Франция, Германия
Киев и Европа работают над контрпредложением на план США, пишет Reuters

Reuters: Украина, Франция, Германия и Британия ищут альтернативу плану США

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание МИД Украины
Здание МИД Украины - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание МИД Украины. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Украина, Франция, Германия и Британия работают над альтернативным предложением по урегулированию на Украине, к нему могут присоединиться и другие страны Европы, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Украина, Франция, Германия и Великобритания работают над встречным предложением в ответ на поддерживаемый США мирный план из 28 пунктов для Украины", - говорится в материале агентства.
По словам одного из источников, к работе над предложением, вероятно, могут присоединиться и другие европейские страны.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Каллас высказалась о плане США по Украине
20 ноября, 10:34
 
В миреУкраинаФранцияГермания
 
 
Главный редактор: Гаврилова А.В.
