В партии Зеленского рассказали о снижении влияния Ермака из-за скандала

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Влияние главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака резко снизилось на фоне разразившегося коррупционного скандала, сообщает в пятницу издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в правящей на Украине партии "Слуга народа".
"События сейчас развиваются не в пользу Ермака. Из ресурсов у него остался только президент. Премьер (Юлия – ред.) Свириденко перешла в режим сотрудничества с парламентом. Она быстрее всех поняла, куда ветер дует, и надеется сохраниться. Премьер слушает Ермака, а потом звонит (спикеру Рады Руслану – ред.) Стефанчуку и спрашивает, пройдет ли это через Раду. Если, конечно, президент ее наберет, она будет делать, но он же не будет ей звонить ежедневно. То есть экономику у ОП (офис Зеленского – ред.) забирают", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Как отмечает источник, Ермак за последние четыре года настроил против себя все управляющее звено, и сейчас вопрос стоит, почему из-за него одного должны портить жизнь себе другие. Между тем, поданным издания, влияние Ермака также снизилось и на правоохранительные органы.
"Например, по его данным, Банковая (улица, на которой находится офис Зеленского – ред.) требовала от СБУ возбудить уголовное дело против (главы фракции Зеленского "Слуга народа" Давида – ред.) Арахамии, но (глава СБУ Василий – ред.) Малюк вопрос подвесил. А сменить Малюка Рада не даст. Недовольная Ермаком часть фракции теперь ждёт, какую схему Арахамия дальше предложит. При этом глава фракции, по отзывам близких к нему людей, считает, что Зеленский после некоторых раздумий все же уволит Ермака", - добавили в издании.
Украинский парламентарий Ирина Геращенко ранее сообщала, что партия "Европейская солидарность" на фоне коррупционного скандала на Украине зарегистрировала в Раде представление с требованием к Зеленскому уволить Ермака с поста главы его офиса, а Рустема Умерова - с должности секретаря совета нацбезопасности и обороны.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.