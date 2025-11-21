Рейтинг@Mail.ru
Фицо заявил о готовности объяснить ЕК поправку к конституции Словакии - РИА Новости, 21.11.2025
18:36 21.11.2025
Фицо заявил о готовности объяснить ЕК поправку к конституции Словакии
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 21 ноя - РИА Новости. Словакия готова объяснить поправку к конституции, которой недовольна Европейская комиссия, и убедить европейские органы, что республика не будет злоупотреблять приоритетом словацкого законодательства перед европейским в культурно-этических вопросах, связанных с защитой частной и семейной жизни, брака и семьи, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.
Ранее в пятницу словацкое новостное агентство TASR сообщило, что Европейская комиссия начала разбирательство в отношении Словакии из-за недавней поправки в конституцию, которая закрепила приоритет словацкого законодательства перед европейским в культурно-этических вопросах. Еврокомиссия считает, что теперь словацкие органы, включая суды, могут решать, в какой мере в Словакии будет применяться европейское законодательство, что противоречит принципу верховенства права Евросоюза.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Фицо призвал Европу сохранять свои традиции
6 ноября, 18:10
"Проблема заключается в том, чтобы статьей 7, где мы говорим о верховенстве словацкого права над правом Европейского союза, не было бы в будущем злоупотребления, чтобы мы дома не приняли что-то, что противоречит европейскому законодательству, где, безусловно, европейское право имеет приоритет. Консультации приведут к удовлетворительному для обеих сторон результату без необходимости затрагивать конституцию Словакии", - сказал Фицо на брифинге, который транслировался на странице словацкого правительства в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в пятницу.
Он отметил, что данная статья касается только вопросов национальной идентичности, где словацкое законодательство будет иметь приоритет над европейским. По словам Фицо, Словакия убедит Европейскую комиссию в том, что статья не может использоваться в сферах, где европейское право имеет безусловный приоритет перед национальным.
В начале ноября Фицо сообщил, что Европейская комиссия обдумывает возможность юридических шагов против Словакии из-за закрепления в конституции суверенитета республики в ценностных и культурно-этических вопросах. Он отметил тогда, что с нетерпением ждет обсуждения данной ситуации с Европейской комиссией, заявив, что не может себе представить, чтобы Словакии "какая-нибудь маленькая международная организация рассказывала, сколько должно быть полов, кто может жениться, кто не может жениться".
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
"Абсолютно нелепо". Фицо обрушился с критикой на ЕС из-за России
25 октября, 15:58
Парламент Словакии 26 сентября в третьем, финальном чтении одобрил поправки, которые предусматривают закрепление в конституции двух полов - мужского и женского. Их поддержали 90 из 150 депутатов словацкого заксобрания. Президент Словакии подписал документ 30 сентября. Изменения вступили в силу с 1 ноября.
В конституции также теперь прописано, что усыновлять детей можно только состоящим в браке традиционным парам, при этом еще в 2014 году было закреплено, что браком считается союз между мужчиной и женщиной.
В связи с расширением конституционного регулирования определено равенство мужчин и женщин при вознаграждении за выполненную работу. Поправки также закрепили в конституции суверенитет Словакии в культурно-этических вопросах, которые касаются защиты частной и семейной жизни, брака и семьи.
Кроме этого, в главном документе страны прописали право родителей принимать решение об участии детей в мероприятиях и обучении, которые выходят за рамки государственной программы. Информирование детей о вопросах полового воспитания и интимной жизни теперь осуществляется только с согласия их законных представителей.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. 25 августа 2016
Фицо рассказал о реакции ЕК на изменения в конституции Словакии
7 ноября, 16:59
Фицо рассказал о реакции ЕК на изменения в конституции Словакии
7 ноября, 16:59
 
