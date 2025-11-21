https://ria.ru/20251121/sledtvie-2056618553.html
Стали известны детали следствия по делу о пропаже девушек в Подмосковье
Стали известны детали следствия по делу о пропаже девушек в Подмосковье - РИА Новости, 21.11.2025
Стали известны детали следствия по делу о пропаже девушек в Подмосковье
Следственные действия в доме в СНТ в Богородском округе Подмосковья, где проживал задержанный по делу об исчезновении двух девушек, проходили около месяца...
Стали известны детали следствия по делу о пропаже девушек в Подмосковье
Следствие в доме в Подмосковье, где жил задержанный, проходило месяц назад
НОГИНСК (Московская обл.), 21 ноя - РИА Новости. Следственные действия в доме в СНТ в Богородском округе Подмосковья, где проживал задержанный по делу об исчезновении двух девушек, проходили около месяца назад, рассказали РИА Новости в правлении СНТ.
По словам собеседника агентства, соседи не жаловались на мужчину, но и ничего положительного о нем не говорили.
"(Правоохранители - ред.) приезжали. Следователи обследовали все, смотрели, следственные действия проводили примерно месяц назад", - сказал он.
Старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий
в четверг рассказала, что житель Подмосковья
задержан по обвинению в убийстве, изнасиловании и склонении к употреблению наркотиков. Четыре девушки стали потерпевшими, при этом две из них пропали.
По данным следствия, не так давно в больницу в Волгоградской области
поступила девушка. Она рассказала, что сбежала из дома мужчины, который применял к ней насилие и заставлял употреблять наркотики. Кроме того, следствие выяснило, что мужчина искал женщин на одном из интернет-сервисов для размещения объявлений, подбирая няню для ребенка. Помимо этого, установлено, что мужчина избивал и насиловал свою супругу, а также заставлял ее употреблять наркотики.
Также, по данным следствия, в ноябре в правоохранительные органы обратились мать 19-летней девушки из Королева
и сестра 25-летней москвички с заявлениями о безвестном исчезновении родных. Как установило следствие, последним местом жительства обеих был дом мужчины в Подмосковье. Где девушки сейчас - неизвестно.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что задержанный был судим за кражу и разбой.
Обвиняемый Дмитрий Артамошин, как говорится в имеющихся в распоряжении РИА Новости материалах суда, был арестован 10 ноября, прежде чем вынести решение о мере пресечения, суд продлил ему срок задержания на 72 часа.