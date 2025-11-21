Стали известны детали следствия по делу о пропаже девушек в Подмосковье

НОГИНСК (Московская обл.), 21 ноя - РИА Новости. Следственные действия в доме в СНТ в Богородском округе Подмосковья, где проживал задержанный по делу об исчезновении двух девушек, проходили около месяца назад, рассказали РИА Новости в правлении СНТ.

По словам собеседника агентства, соседи не жаловались на мужчину, но и ничего положительного о нем не говорили.

"(Правоохранители - ред.) приезжали. Следователи обследовали все, смотрели, следственные действия проводили примерно месяц назад", - сказал он.

РФ Старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий в четверг рассказала, что житель Подмосковья задержан по обвинению в убийстве, изнасиловании и склонении к употреблению наркотиков. Четыре девушки стали потерпевшими, при этом две из них пропали.

По данным следствия, не так давно в больницу в Волгоградской области поступила девушка. Она рассказала, что сбежала из дома мужчины, который применял к ней насилие и заставлял употреблять наркотики. Кроме того, следствие выяснило, что мужчина искал женщин на одном из интернет-сервисов для размещения объявлений, подбирая няню для ребенка. Помимо этого, установлено, что мужчина избивал и насиловал свою супругу, а также заставлял ее употреблять наркотики.

Также, по данным следствия, в ноябре в правоохранительные органы обратились мать 19-летней девушки из Королева и сестра 25-летней москвички с заявлениями о безвестном исчезновении родных. Как установило следствие, последним местом жительства обеих был дом мужчины в Подмосковье. Где девушки сейчас - неизвестно.

Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что задержанный был судим за кражу и разбой.