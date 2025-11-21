Рейтинг@Mail.ru
15:34 21.11.2025 (обновлено: 16:40 21.11.2025)
Коррупционный скандал будет иметь катастрофические последствия для киевского режима, пишет American Thinker.
в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, тимур миндич, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), герман галущенко, энергоатом
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Герман Галущенко, Энергоатом
"Разорвавшаяся бомба". В США высказались о последствиях скандала на Украине

AT: коррупционный скандал оказал разрушительное воздействие на киевский режим

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Коррупционный скандал будет иметь катастрофические последствия для киевского режима, пишет American Thinker.
"Скандал с Тимуром Миндичем и причастность к нему Владимира Зеленского дали эффект разорвавшейся бомбы", — говорится в публикации.
Автор статьи считает, что "медийный пожар" вокруг расследования НАБУ может привести к тому, что Брюсселю придется ужесточить меры в отношении Украины, в том числе усилить контроль за военной помощью.
В материале также отмечается, что скандал с так называемыми пленками Миндича крайне негативно сказался на отношении США к киевскому режиму: в качестве примера этих изменений автор приводит отказ спецпосланника американского президента по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа встречаться с руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком.
"Теперь любой американский чиновник трижды подумает, прежде чем пожимать руку Владимиру Зеленскому и делать с ним селфи. Последствия для репутации просто чудовищные", — заключил автор.

Коррупционный скандал на Украине

НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.

По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.

В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.

Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.

НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский на прошлой неделе ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийТимур МиндичНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Герман ГалущенкоЭнергоатом
 
 
