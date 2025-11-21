"Разорвавшаяся бомба". В США высказались о последствиях скандала на Украине

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Коррупционный скандал будет иметь катастрофические последствия для киевского режима, пишет American Thinker.
"Скандал с Тимуром Миндичем и причастность к нему Владимира Зеленского дали эффект разорвавшейся бомбы", — говорится в публикации.
В материале также отмечается, что скандал с так называемыми пленками Миндича крайне негативно сказался на отношении США к киевскому режиму: в качестве примера этих изменений автор приводит отказ спецпосланника американского президента по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа встречаться с руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком.
"Теперь любой американский чиновник трижды подумает, прежде чем пожимать руку Владимиру Зеленскому и делать с ним селфи. Последствия для репутации просто чудовищные", — заключил автор.
Коррупционный скандал на Украине
НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.
НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский на прошлой неделе ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
