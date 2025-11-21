СК раскрыл убийство, совершенное в 2015 году в центре Москвы

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Раскрыто убийство женщины и ее 10-летней дочери, совершенное в 2015 году в доме на Шаболовке в центре Москвы, подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Столичными следователями расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного подпунктами "а, в з, к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего, из корыстных побуждений с целью скрыть другое преступление и облегчить его совершение).
"По данным следствия, в ночь с 13 на 14 февраля 2015 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Шаболовке в городе Москве, были обнаружены тела женщины и ее малолетней дочери 2005 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений", - сообщила она.
Петренко отметила, что личность подозреваемого долгое время оставалась неустановленной. Им оказался иностранец, недавно нарушивший миграционное законодательство РФ и внесенный в реестр контролируемых лиц.
"По результатам масштабной и кропотливой работы удалось установить, что после совершения преступления он покинул территорию Российской Федерации. С фигурантом, который впоследствии вернулся в РФ и проживал в Костромской области, проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса он дал признательные показания и пояснил следствию, что действовал из корыстных побуждений". - отметила Петренко.
Она добавила, что мужчина рассказал, что пытался скрыть следы, замывая кровь с одежды и мебели, после этого он похитил из квартиры не менее 3 тысяч долларов, ювелирные украшения и иные ценности, и забрал с собой орудие преступления, скрывшись с места.
"В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - заключила Петренко.
