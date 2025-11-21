СК раскрыл убийство, совершенное в 2015 году в центре Москвы

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Раскрыто убийство женщины и ее 10-летней дочери, совершенное в 2015 году в доме на Шаболовке в центре Москвы, подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она добавила, что мужчина рассказал, что пытался скрыть следы, замывая кровь с одежды и мебели, после этого он похитил из квартиры не менее 3 тысяч долларов, ювелирные украшения и иные ценности, и забрал с собой орудие преступления, скрывшись с места.