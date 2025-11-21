Рейтинг@Mail.ru
СК раскрыл убийство, совершенное в 2015 году в центре Москвы - РИА Новости, 21.11.2025
14:14 21.11.2025
СК раскрыл убийство, совершенное в 2015 году в центре Москвы
СК раскрыл убийство, совершенное в 2015 году в центре Москвы - РИА Новости, 21.11.2025
СК раскрыл убийство, совершенное в 2015 году в центре Москвы
Раскрыто убийство женщины и ее 10-летней дочери, совершенное в 2015 году в доме на Шаболовке в центре Москвы, подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, РИА Новости, 21.11.2025
происшествия, россия, москва, костромская область, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Костромская область, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ)
СК раскрыл убийство, совершенное в 2015 году в центре Москвы

СК раскрыл совершенное в 2015 году в Москве убийство матери и ребенка

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Раскрыто убийство женщины и ее 10-летней дочери, совершенное в 2015 году в доме на Шаболовке в центре Москвы, подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Столичными следователями расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного подпунктами "а, в з, к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего, из корыстных побуждений с целью скрыть другое преступление и облегчить его совершение).
"По данным следствия, в ночь с 13 на 14 февраля 2015 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Шаболовке в городе Москве, были обнаружены тела женщины и ее малолетней дочери 2005 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений", - сообщила она.
Петренко отметила, что личность подозреваемого долгое время оставалась неустановленной. Им оказался иностранец, недавно нарушивший миграционное законодательство РФ и внесенный в реестр контролируемых лиц.
"По результатам масштабной и кропотливой работы удалось установить, что после совершения преступления он покинул территорию Российской Федерации. С фигурантом, который впоследствии вернулся в РФ и проживал в Костромской области, проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса он дал признательные показания и пояснил следствию, что действовал из корыстных побуждений". - отметила Петренко.
Она добавила, что мужчина рассказал, что пытался скрыть следы, замывая кровь с одежды и мебели, после этого он похитил из квартиры не менее 3 тысяч долларов, ювелирные украшения и иные ценности, и забрал с собой орудие преступления, скрывшись с места.
"В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - заключила Петренко.
