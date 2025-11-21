https://ria.ru/20251121/sk-2056556893.html
В Екатеринбурге бывшего учителя обвинили в покушении на убийства детей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в покушении на убийства детей бывшему преподавателю игры на балалайке в Екатеринбурге Артему Ваганову, сообщила объединённая пресс-служба судов региона.
"В Ленинский районный суд Екатеринбурга
поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Артему Ваганову, он обвиняется в покушении на убийство несовершеннолетних", – говорится в сообщении.
Рассмотрение ходатайства, отмечают в инстанции, состоится в пятницу.
Против бывшего руководителя балалаечного ансамбля в Екатеринбурге, подозреваемого в удушении пакетом детей, которого СМИ окрестили "подражателем маньяка Анатолия Сливко", расследуется дело, ранее уточняли РИА Новости в правоохранительных органах.
На данный момент фигурант уже уволился по собственному желанию из школы, отмечали агентству в городском департаменте образования мэрии Екатеринбурга.
В среду в СМИ появилась информация, что в Екатеринбурге 33-летний учитель по игре на балалайке одной из городских школ за деньги предлагал детям "проверить дыхание" у себя дома, а затем душил их пакетом. По утверждениям прессы, сам педагог сравнивал себя с советским маньяком, который похожим способ завлекал детей: на своей странице в соцсетях был подписан как Анатолий Сливко.
В областном управлении СК РФ
пока воздержались от комментариев по этой теме.
Анатолий Сливко – советский маньяк, орудовал в Ставропольском крае
в период с 1964 по 1985 годы. Руководил туристическим клубом "Чергид". Он заманивал мальчиков в лес съемками в кино, где душил их и жестоко убивал, его жертвами стали минимум семь школьников. В 1989 году Сливко был расстрелян.