В Екатеринбурге бывшего учителя обвинили в покушении на убийства детей

В среду в СМИ появилась информация, что в Екатеринбурге 33-летний учитель по игре на балалайке одной из городских школ за деньги предлагал детям "проверить дыхание" у себя дома, а затем душил их пакетом. По утверждениям прессы, сам педагог сравнивал себя с советским маньяком, который похожим способ завлекал детей: на своей странице в соцсетях был подписан как Анатолий Сливко.