СК дважды просил суд об обыске у обвиняемого в убийстве жителя Подмосковья

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Следствие дважды обращалось в суд для обыска у жителя Подмосковья, обвиняемого в убийстве, изнасиловании и склонении к употреблению наркотиков, а также причастного к безвестному исчезновению двух девушек, сказано в материалах Ногинского суда Московской области, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В суд поступило два ходатайства о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц, обыска и (или) выемки в жилище", - сказано в материалах.
Старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий в четверг рассказала, что житель Подмосковья задержан по обвинению в убийстве, изнасиловании и склонении к употреблению наркотиков. Четыре девушки стали потерпевшими, при этом две из них безвестно исчезли.
По данным следствия, не так давно в больницу в Волгоградской области поступила девушка. Она рассказала, что сбежала из дома мужчины, который применял к ней насилие и заставлял употреблять наркотики. Кроме того, следствие выяснило, что мужчина искал женщин на одном из интернет-сервисов для размещения объявлений, подбирая няню для ребенка. Помимо этого, установлено, что мужчина избивал и насиловал и свою супругу, а также заставлял ее употреблять наркотики.
Также, по данным следствия, в ноябре в правоохранительные органы обратились мать 19-летней девушки из Королева и сестра 25-летней москвички с заявлениями о безвестном исчезновении родных. При этом, как установило следствие, последним местом жительства обеих был дом мужчины в Подмосковье. Где девушки сейчас - неизвестно.