СК дважды просил суд об обыске у обвиняемого в убийстве жителя Подмосковья

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Следствие дважды обращалось в суд для обыска у жителя Подмосковья, обвиняемого в убийстве, изнасиловании и склонении к употреблению наркотиков, а также причастного к безвестному исчезновению двух девушек, сказано в материалах Ногинского суда Московской области, с которыми ознакомилось РИА Новости.